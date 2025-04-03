Реклама

Женщина из штата Кентукки, США, получила в свой день рождения письмо от лучшей подружки и, открыв его, увидела знакомую открытку: ту самую, которую они отправляют друг другу уже в течение 81 года.

Об этом сообщает WLKY-TV.

Пэт ДеРимер, которой 1 апреля исполнилось 95 лет, рассказала, что традиция началась на ее 14-й день рождения в Индианаполисе, когда ее подружка Мэри Витон подарила ей поздравительную открытку.

Реклама

ДеРимер добавила к листовке свою подпись и вернула ее Витон на ее день рождения в мае.

Этот обмен положил начало традиции, которая длится уже 81 год.

«Мы никогда не говорили: «Мы будем делать это». По крайней мере, я не помню, чтобы я когда-нибудь об этом говорила. Это просто произошло», — сказала ДеРимер в интервью.

Подружки 81 год обмениваются одной открыткой

На 60-м году своей традиции женщины установили мировой рекорд Гиннеса за самый длинный обмен поздравительными открытками.

«Я думаю, что кто-то из моих детей придумал, что эта открытка ходит туда-сюда уже столько лет», — сказала ДеРимер.

По словам Пэт, сейчас она готовится продолжить традицию и отправить открытку Витон в мае.

Напомним, избалованному шимпанзе Майкла Джексона исполнилось 42 года. Как и где живет Баблз.