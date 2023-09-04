Подумал, что гриб: мужчина нашел в супе из ресторана мышь, которая еще дергалась — видео

Мужчина ужаснулся после того, как ел суп из своего любимого китайского ресторана и обнаружил в миске еще дергающуюся мышь.

Об этом пишет Daily Star.

Сэм Хейворд ел грибной суп с лапшой, когда заметил то, что сначала принял за "большой гриб" – прежде чем понял, что он двигается и имеет большой хвост.

39-летний мужчина поделился: "Я начал есть и съел примерно от трех четвертей до половины, а потом подумал: "Это большой гриб, не правда ли?". Она дергалась… Я не эксперт по животным, но она не могла быть живой. Хвост был первым, что я увидел, и он меня просто испугал. Я не мог в это поверить. Мне от этого плохо стало. Вероятно, я провел около 25 минут в туалете после того, как попытался вызвать у себя тошноту. Меня сразу же вырвало. У меня довольно сильный желудок, но это был другой уровень. Только мысль об этом заставляет меня чувствовать себя плохо".

Хейворд из Струда, Великобритания, снял на видео неаппетитную находку и позвонил в ресторан, в котором заказала еду его девушка Эмили, чтобы пожаловаться.

Однако там отрицали, что еда была от них, а поскольку пара заплатила наличными и не имела квитанции, они не смогли доказать обратное.

Хейворд сказал, что разочарован реакцией ресторана, добавив, что к несчастному инциденту он был его постоянным клиентом более 20 лет.

"Все, что я хотел, это чтобы они извинились. Я не хотел, чтобы они говорили: "Сэм, у тебя пожизненная бесплатная китайская еда. Я бы этого не хотел", — подчеркнул он.

Мужчина собирается сообщить об инциденте в местный отдел охраны окружающей среды.

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