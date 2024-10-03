Подумали, что змея: уборщики обнаружили на пляже пенис кита (фото)

Группа уборщиков пляжа была шокирована находкой огромной "окаменелости".

Об этом пишет Daily Star.

Рен Вильсхольм убирала мусор на местном пляже вместе с друзьями Мортеном Гебхардом и Кеннетом Нильсеном, когда они обнаружили странный предмет. Трио подумало, что это останки змеи, но, взяв его в руки, они заметили, какой он тяжелый.

После размышлений и более тщательного изучения они выяснили, что крепкий объект на самом деле является пенисом кита. Орган был обнаружен в Борнхольме, Дания, 17 сентября.

Пенис кита / Фото: NaturBornholm

Рен, Мортен и Кеннет считают, что он принадлежал молодому горбатому киту, выброшенному на тот же пляж в июле.

Кит / Фото: NaturBornholm

Трио также поделилось изображениями пениса в Instagram.

"Большой странный предмет вынесло на берег недалеко от Сногебка в понедельник, — говорится в посте. — После некоторых предположений оказалось, что это пенис молодого горбатого кита, который в начале этого года был выброшен на берег в Дуодде на юге Борнхольма".

На одном из фото Мортен Гебхардт и Кеннет Нильсен держат пенис в руках:

Пенис кита / Фото: NaturBornholm

Горбатые киты могут быть до 19 метров в длину, весить до 36 тонн и жить от 80 до 90 лет.

Компания отвезла находку в Центр естественной истории NaturBornholm, где планируется дальнейшее исследование. А пока что орган хранят в морозильной камере.

Напомним, кот получил новую жизнь с титановым черепом. У животного обнаружили опухоль.

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