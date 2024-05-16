"Подземное наступление" окупантов: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием о двух областях

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предупредила о вероятном наступлении оккупантов на Сумщину и Черниговщину. Она отметила, что оккупанты будут пытаться удержаться на Харьковщине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Таролог прогнозирует, что оккупанты будут пытаться удержаться на Харьковщине.

"Харьковское направление от 6 до 15 дней это будет продолжаться. Россияне хотят удержать захваченное. Сумское направление - новый "царь" дает распоряжение делать все, чтобы их не было видно. У меня была картинка, что они идут под землей. Черниговское и Сумское направления - это для них (россиян - ред.) важная история, потому что там есть или качество проходы, или подземные тоннели. Наступление на земле - им не интересно, потому что большие потери. Они будут держаться за Харьковщину и эту подземную историю", - сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

Яна Пасынкова предупредила, что оккупанты хотят захватить как можно больше территории.

"Ставка идет на большой обман и это касается военной тактики. То есть это такой "троянский конь", хитрость какая-то. Это все происходит не для того, чтобы завоевать всю Украину, этого не произойдет. Это происходит, чтобы захватить территорию, потому что это предмет торга, чтобы потом торговаться", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее Яна Пасинкова предусмотрела, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не потерпит поражение и испугается. Она подчеркнула, что только при таких условиях возможна спокойная жизнь.

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