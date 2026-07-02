Поездка в Индию едва не стоила ей жизни: в мозге женщины обнаружили 38 паразитов

В мозге женщины обнаружили 38 паразитов после путешествия / © pexels.com

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После поездки в Индию женщина пережила настоящее испытание: врачи обнаружили в её мозге 38 паразитов. Первым признаком опасной инфекции стал метровый ленточный червь, которого она случайно заметила после посещения туалета. Впереди её ждали годы лечения, судороги, психоз и длительное восстановление.

Об этом сообщило издание BBC.

«Он выглядел просто отвратительно — словно клейкая лента с мелкими ребринами», — заявила 42-летняя Лори Денман.

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Женщина из валлийского города Кармартен отправилась в Индию в трёхмесячное путешествие в 2007 году. По словам консультанта по инфекционным заболеваниям и микробиологии Брендана Хили, именно во время этой поездки она, вероятно, заразилась личинками свиного цепня.

Денман рассказала, что во время путешествия сознательно избегала мяса, надеясь уберечься от пищевого отравления. Однако врач предполагает, что она могла случайно употребить продукт, заражённый микроскопическими яйцами паразита.

Первые симптомы проявились только через три года. В 2010 году Лори обнаружила метрового ленточного червя в туалете ресторана. Она обратилась к семейному врачу, однако результаты анализов были в норме, а самочувствие не вызывало беспокойства.

Впоследствии ситуация резко ухудшилась. В течение следующего года женщину стали беспокоить сильные головные боли, а в 2011 году у неё произошёл первый судорожный приступ. После госпитализации врачи провели компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию. Обследования показали, что в её мозге находятся 38 паразитов.

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Сначала врачи предполагали, что речь идет о токсоплазмозе. Однако после дополнительных обследований и с учетом истории с ленточным червем женщине поставили окончательный диагноз — нейроцистицеркоз. Это паразитарное заболевание, возникающее в результате попадания в организм личинок свиного цепня.

По данным Всемирной организации здравоохранения, люди могут заразиться при употреблении сырой или недостаточно термически обработанной свинины, воды, загрязнённой яйцами паразита, а также в результате несоблюдения правил гигиены. В Великобритании нейроцистицеркоз диагностируют крайне редко, преимущественно у людей, побывавших в эндемичных регионах.

Лори провела в больнице две недели. Ей назначили противопаразитарные препараты и стероиды. Сначала лечение дало результат: в течение нескольких лет женщина чувствовала себя хорошо, путешествовала, занималась спортом и даже бегала полумарафоны.

Однако впоследствии она потеряла сознание прямо на работе. Повторное обследование выявило значительный отек мозга вокруг паразитов. После этого у Лоры появились онемение тела, сильная тревога, панические атаки, паранойя и психоз. Из-за ухудшения состояния она уволилась с работы, переехала к отцу и провела шесть недель в нейропсихиатрической больнице.

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Подруга Лори Никола Браун, с которой они дружили около 20 лет, рассказала, что была потрясена её состоянием во время посещения в больнице. По её словам, женщина вела себя как маленький ребёнок, ползала по полу, пряталась за шторами и сидела на коленях у отца. После окончания визита Лори попросила её больше не приходить, а впоследствии прислала сообщение, в котором писала, что её якобы преследует полиция. Подруга вспоминает, что тогда не знала, удастся ли когда-нибудь снова увидеть Лори такой, какой она была до болезни.

После выписки женщина ещё долго восстанавливалась. Впоследствии она прошла подготовительный курс по искусству, а затем получила образование в области дизайна интерьера. К работе Лори вернулась в 2022 году.

По словам врача Брендана Хили, за много лет практики он не встречал другого пациента с таким течением нейроцистицеркоза. Он отметил, что случай Лори обсуждали ведущие специалисты Великобритании и США.

В настоящее время паразиты в мозге женщины кальцинировались. По словам врача, лечение позволило уничтожить яйца паразитов, и болезнь удалось преодолеть. Приступов у Лоры не было с 2017 года, однако противосудорожные препараты ей придется принимать на протяжении всей жизни.

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Сама Лори говорит, что теперь хочет рассказывать о пережитом, чтобы больше людей узнали об этом редком заболевании. По её словам, после многих лет борьбы она больше всего ценит то, что смогла вернуться к привычной жизни.

Напомним, что во Львовской области у двух женщин, недавно вернувшихся с отдыха на острове Занзибар в Танзании, обнаружили тропическую малярию.

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