- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 373
- Время на прочтение
- 1 мин
Поездка в парк навсегда изменила жизнь семьи — что там произошло
В США отдых семьи превратился в настоящее чудо – они раскопали огромный алмаз.
В США семья выкопала большой алмаз в парке Кратер Алмазов, штат Арканзас. Он стал третьим по величине драгоценным камнем, найденным в парке.
Об этом сообщает сайт парка.
Рейна Мэдисон рассказала, что приехала с семьей в парк праздновать день рождения ее племянника Уильяма. Вместе они выкопали несколько ведер земли и песка и начали просеивать их в поиске драгоценностей. Вдруг Мэдисон заметила продолговатый блестящий камень.
«Честно говоря, я думала, что он слишком большой для алмаза», — вспоминает она.
Семья показала находку экспертам, и те подтвердили, что Мэдисон обнаружила коричневый алмаз. Его вес составлял 2,79 карата.
Бриллиантам принято давать имена. Мэдисон назвала свой камень «алмаз Уильяма» в честь именинника.
Напомним, женщина нашла настоящий бриллиант весом 2,3 карата во время посещения национального парка Crater of Diamonds State Park в Арканзасе. Камень она планирует вставить в собственное кольцо.