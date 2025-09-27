ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
373
Время на прочтение
1 мин

Поездка в парк навсегда изменила жизнь семьи — что там произошло

В США отдых семьи превратился в настоящее чудо – они раскопали огромный алмаз.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Драгоценный камень

Драгоценный камень / © Pixabay

В США семья выкопала большой алмаз в парке Кратер Алмазов, штат Арканзас. Он стал третьим по величине драгоценным камнем, найденным в парке.

Об этом сообщает сайт парка.

Рейна Мэдисон рассказала, что приехала с семьей в парк праздновать день рождения ее племянника Уильяма. Вместе они выкопали несколько ведер земли и песка и начали просеивать их в поиске драгоценностей. Вдруг Мэдисон заметила продолговатый блестящий камень.

«Честно говоря, я думала, что он слишком большой для алмаза», — вспоминает она.

Семья показала находку экспертам, и те подтвердили, что Мэдисон обнаружила коричневый алмаз. Его вес составлял 2,79 карата.

Бриллиантам принято давать имена. Мэдисон назвала свой камень «алмаз Уильяма» в честь именинника.

Напомним, женщина нашла настоящий бриллиант весом 2,3 карата во время посещения национального парка Crater of Diamonds State Park в Арканзасе. Камень она планирует вставить в собственное кольцо.

