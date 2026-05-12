Поездка в парк обернулась неожиданностью: женщина нашла крупный бриллиант стоимостью до $30 тысяч

Женщина нашла бриллиант. Фото: Arkansas State Parks

Жительница Пенсильвании Кешия Смит, которая за последние месяцы пережила смерть сына и отца, нашла большой белый бриллиант в государственном парке «Кратер бриллиантов» в Арканзасе. Стоимость камня, по оценкам, может достигать 30 тысяч долларов.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Женщина рассказала, что запланировала поездку в Арканзас еще более года назад. Парк «Кратер бриллиантов» известен тем, что посетителям позволяют самостоятельно искать драгоценные камни на специально отведенной территории.

Однако поездка состоялась уже после тяжелых событий в ее жизни. По словам Смит, в октябре она потеряла сына, а за неделю до путешествия семья похоронила отца.

«Я чувствовала такое сильное давление последние шесть месяцев. В октябре я потеряла сына, а неделю назад мы похоронили моего папу. Это было очень тяжело!», — рассказала она журналистам KAIT 8.

22 апреля, на второй день пребывания в парке, женщина просеивала землю на южной стороне территории, когда заметила блестящий камень. Она положила его в сумку и продолжила поиски, не осознавая сразу ценности находки.

Позже Смит промыла камень возле павильона и показала его другим посетителям. Те посоветовали ей обратиться к работникам парка для проверки.

Сотрудники подтвердили, что найденный камень является белым бриллиантом весом 3,09 карата. По информации администрации парка, это вторая по величине находка этого года.

Женщина говорит, что форма камня напомнила ей сердце.

«Мне это похоже на сердце. Это первое, что я увидела, когда нашла его», — сказала она.

Свою находку Смит назвала «За’Новия Либерти». Имя «За’Новия» она составила из имен своих внуков, а слово «Либерти» выбрала в честь 250-летия США.

В парк женщина приехала вместе со своим парнем Джои и братом Киримом.

По данным WREG, с начала 2026 года посетители «Кратера бриллиантов» уже нашли 214 бриллиантов. Всего с 1906 года на территории парка обнаружили более 75 тысяч драгоценных камней.

Первый бриллиант здесь нашел в 1906 году землевладелец Джон Хаддлстон. А самый большой бриллиант, обнаруженный в США, нашли на этой территории в 1924 году — еще до того, как место стало государственным парком. Камень получил название «Дядя Сэм» и весил 40,23 карата.

