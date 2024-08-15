Погибли во время извержения Везувия: в Помпеях раскопали останки мужчин и женщин с сокровищами

Тогда в результате извержения погибли не менее 1200 из 20 тыс. жителей города.

Археологи обнаружили останки мужчины и женщины в Помпеях, которые погибли, когда искали укрытия во время извержения вулкана Везувий в 79 году н. е.

Об этом пишет Pompeii.

Отмечается, что у женщины был небольшой запас сокровищ.

"Две жертвы извержения" вулкана были найдены внутри небольшой комнаты, где они оказались в ловушке.

Как отметили археологи, тогда в результате извержения погибли не менее 1200 из 20 тыс. жителей города, а хорошо сохранившиеся останки дают представление о том, какими были их последние минуты.

"Эту комнату выбрали два человека в качестве укрытия, чтобы переждать падение пемзы и вулканического пепла, который заполнял все остальные комнаты дома", — говорится в сообщении.

Также читайте Ученые хотят измерить ветер на Марсе: что они придумали

Так удалось исследовать, что закрытая дверь фактически блокировала возможность убежать, оставив ее "в ловушке".

"Женщина была найдена на кровати. С ней был небольшой тайник с сокровищами: золотыми, серебряными и бронзовыми монетами, а также некоторые драгоценности, включая пару золотых и жемчужных сережек", — говорится в заявлении.

Археологиня Софи Хэй отметила, что, хотя непонятно, какую "сентиментальную ценность" имели монеты и драгоценности, которые держала женщина, но она, возможно, видела в них "деньги, необходимые для выживания..." или личные вещи, что-то значившие для нее. ".

В то время как останки мужчины нашли в углу комнаты. Он погиб, когда на него обрушилась стена, тогда как женщина в возрасте от 35 до 45 лет упала на деревянную кровать и умерла спустя некоторое время, сказала Хэй.

" Пока мы не знаем ни отношений между ними, ни их социального статуса ", – добавила археолог.

Ученые добавили, что во время раскопок была обнаружена деревянная кровать, табурет, сундук и стол с мраморной столешницей.

Напомним, археологи нашли пару, погибшую в 79 году нашей эры.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.