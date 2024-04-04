Похищали дважды, а нашли на автобусной остановке: шедевр Тициана выставили на аукцион

Через шесть веков после написания картины ее владельцами были купец, маркиз, герцог, эрцгерцог и несколько императоров.

Шедевр итальянского живописца венецианской школы эпохи Возрождения Тициана Вечеллио "Отдых по пути в Египет" будет продан на аукционе впервые за 150 лет. Стартовая цена картины составляет 31 миллион долларов.

Об этом пишет The Times.

"Эта волшебная религиозная картина безупречного происхождения, прошедшая через руки герцогов, эрцгерцогов и императоров Священной Римской империи, пользуется редкой славой: ее украли не один, а два раза – сначала Наполеон, а затем еще раз – в конце 1990-х годов", – рассказал Орландо Рок, глава британского аукционного дома Christie's.

"Отдых по пути в Египет" является настоящим произведением искусства. Картину описывают как "изысканную", эксперты подчеркивают искусное использование цвета и уникальный подход к изображению людей. Известно, что Тициану во время написания картины было лишь чуть больше 20 лет, но уже в столь раннем возрасте ему удалось написать настоящий шедевр.

По словам Эндрю Флетчера, глобального руководителя отдела старых мастеров аукционного дома, это "важнейшая работа Тициана, которая появилась на аукционном рынке более чем за одно поколение". Но кроме своих художественных достоинств картина имеет очень интересную историю.

Картина была написана в 1508 году, но впервые она упоминается в исторических документах только спустя 100 лет. В то время ее владельцем был венецианский купец и коллекционер Бартоломео делла Наве.

Приключения картины начались в 1638 году, когда ее купил британский герцог Гамильтон. Сначала картину привезли в Британию, но через 11 лет герцогу отрубили голову за то, что он поддерживал Карла I в гражданской войне. После смертной казни его коллекцию предметов искусства продали эрцгерцогу Леопольду Вильгельму Австрийскому, брату императора Священной Римской империи Фердинанда III.

Картина находилась в императорской коллекции Габсбургов более 100 лет.

В 1809 году французские войска Наполеона ограбили дворец Бельведер в Вене, где хранилось полотно Тициана. Картина переехала в Париж, но после того, как Наполеон потерял власть, ее вернули в Вену.

В последующие 70 лет картину дважды продавали, но без трагических событий в жизни ее владельцев. Сначала ее купил британский коллекционер Хью Эндрю Джонстон Манро, а затем, в 1878 году, холст продали на аукционе Christie's четвертому маркизу Бату. С тех пор картина более ста лет провисела в доме Батсов в Лонглит-Хаусе.

Но в 1995 году полотно было похищено из имения. Полиция не смогла найти злоумышленников даже после того, как за информацию о ее местонахождении назначили награду в размере 100 тысяч фунтов стерлингов.

О судьбе картины ничего не было неизвестно вплоть до 2002 года. Вдруг ее нашли на автобусной остановке в Лондоне. Кто-то как будто "забыл" там полотно, завернутое в простой полиэтиленовый пакет.

Экспертиза подтвердила подлинность картины, которая за семь лет отсутствия получила минимальные повреждения. Холст отреставрировали и вернули владельцу.

Теперь картина, которой "не живется спокойно", снова будет искать нового владельца. Интересно, в насколько далекое путешествие она отправится на этот раз.

Напомним, картины свинки-художницы Пигкассо продали более чем за 1,2 млн долларов. Свиноматка была спасена от бойни владелицей приюта для животных и теперь рисует картины, доход от продажи которых позволяет содержать заведение.

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