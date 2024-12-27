Похищенную из вертепа статуэтку младенца Иисуса вернули с запиской: что там было (фото)

Полиция штата Колорадо, США, сообщила, что статуэтку Иисуса, похищенную из вертепа, анонимно вернули в пожарную часть с запиской.

Об этом пишет UPI.

Полицейское управление Форт-Коллинза первоначально опубликовало в социальных сетях сообщения о том, что статуэтка младенца Иисуса была похищена с вертепа на Староместской площади.

В сообщении департамента говорится, что статуя была анонимно подброшена на пожарную станцию №1 в Форт-Коллинз через четыре дня после кражи.

Вор вернул похищенную статую Иисуса / Фото: instagram.com/fcpolice

К лицу статуи была приклеена записка, в которой говорилось: "Мне очень жаль. Я совершил глупую ошибку в тот момент. Это больше не повторится".

Вор вернул похищенную статую Иисуса / Фото: instagram.com/fcpolice

Полиция заявила, что компании, которым принадлежит вертеп, не собираются выдвигать обвинения против раскаявшегося вора.

Напомним, женщина подала жалобу в отдел кадров из-за подарка от "Тайного Санты". Она пожаловалась в Сети, что именно ей вручили.

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