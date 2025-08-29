Похищенный шедевр снова исчез: что нашли во время обыска в доме дочери нациста

Потомки голландского еврея продолжают искать похищенную нацистами картину "Портрет дамы" / © скрин с видео

Реклама

В Аргентине полиция провела обыск в доме дочери нацистского офицера Фридриха Кадгина с целью изъятия шедевра, похищенного ее отцом во время Второй мировой войны. Однако, прибыв на место, стражи порядка с удивлением обнаружили, что картина «Портрет дамы» пропала без следа.

Об этом пишет Daily Mail.

Исчезновение и поиск картины

Расследование началось после того, как картина была замечена на фото в онлайн-объявлении о продаже дома Патрисии Кадгин, расположенного в аргентинском городе Мар-дель-Плата. Художественное произведение, датированное примерно 1715 годом, принадлежало голландскому арт-дилеру еврейского происхождения Жаку Гудстиккеру, который погиб в 1940 году при попытке скрыться от нацистов.

Реклама

Фридрих Кадгин, который работал на одного из самых влиятельных нацистов Германа Геринга и занимался похищением произведений искусства и бриллиантов у евреев, присвоил полотно. После войны он скрылся в Аргентине, где стал успешным бизнесменом.

Фридрих Кадгин был одним из сотен нацистов, которые нашли убежище в Южной Америке. Его жертвы и их потомки годами пытались вернуть похищенные ценности.

Художник и его шедевр

Картину «Портрет дамы» написал итальянский художник Джузеппе Гисланди, более известный под своим монастырским именем Фра Галгарио. Он родился в 1655 году в Бергамо и получил образование в Милане и Венеции. Гисланд был известным портретистом и писал портреты для важных клиентов.

Эксперты считают, что на картине изображена графиня Колеони из известной итальянской семьи. Работы Гисланди обычно продаются на аукционах Sotheby's в Нью-Йорке и Christie's в Лондоне — двух самых известных аукционных домов мира.

Реклама

«Там его работы оцениваются от 30 до 50 тысяч долларов и продаются по 100–180 тысяч. Его самая дорогая работа была продана в 2011 году за 270 000 фунтов стерлингов. Учитывая значимость новости, «Портрет дамы», вероятно, будет продан примерно за эту сумму. Конечно, необходим анализ, чтобы увидеть картину лично и определить ее состояние», — рассказал журналистам художник и преподаватель изящных искусств Ариэль Бассано.

Результаты обыска

Несмотря на отсутствие картины, следователи изъяли мобильные телефоны, две незарегистрированные единицы огнестрельного оружия, а также документы 1940-х годов, которые могут помочь в расследовании. Прокурор Карлос Мартинес сообщил, что на стене, где раньше висела картина, остались следы и крючок, свидетельствующие о том, что полотно сняли недавно. Владельцы дома пытались скрыть эти следы, повесив на это место гобелен.

Патрисии Кадгин и ее партнеру могут быть предъявлены обвинения в сокрытии контрабанды, поскольку для преступлений, связанных с геноцидом, срока давности не существует.

Агентство культурного наследия Нидерландов выразило разочарование тем, что картину не удалось найти, но наследники Гудстиккера заявили, что не сдадутся в поисках и будут продолжать борьбу за возвращение каждой похищенной работы.

Реклама

Напомним, картину XVII века, которую эксперты оценили всего в 14 тысяч долларов, продали почти за 14 миллионов на аукционе Sotheby's. Цена на произведение искусства взлетела после того, как коллекционеры раскрыли ее тайну.

Ранее мы писали, что в Вене обнаружили картину австрийского художника Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер». Этот шедевр считали потерянным почти столетие. Сейчас стоимость картины оценивается более чем в 50 миллионов евро.