Похищенный сын нашел свою семью через 34 года: вскоре он отрекся от родных (фото)

Мужчина в Китае, прошедший много трудностей, чтобы воссоединиться со своей семьей через 34 года после похищения, через год объявил о трагическом разрыве с ней.

Об этом сообщает SCMP.

37-летний Юй Баобао написал на своей странице в социальной сети, которая имеет 326 000 подписчиков, что он разорвал связь со своей родной семьей из-за денег.

Юй жил под именем Ли Цянь 34 года, пока не нашел свою биологическую семью и не узнал свое настоящее имя в сентябре в прошлом году.

Он был похищен из дома своих бабушки и дедушки в юго-западной китайской провинции Сычуань в возрасте двух лет. Богатая семья в центральной китайской провинции Хэнань выкупила его у торговцев людьми, но относилась к нему плохо и часто избивала. Они сказали ему, что его усыновили, когда ему было пять лет, и отправили в другую семью, когда ему исполнилось 11 лет.

Юй Баобао / Фото: Weixin

Юй оставил свою новую семью и стал бродягой. Когда ему исполнилось 19 лет, он уехал на заработки в Шанхай и Пекин, а в столице страны устроился курьером.

Юй сказал, что не прекращал поиски своей родной семьи. Когда полиция сообщила ему, что его ДНК совпадает с ДНК матери, он сказал, что хотел лишь "хорошо вздремнуть на маминых коленях".

Глубокая любовь Юя тронула многих, кто поддержал его в создании онлайн-трансляции электронной коммерции, чтобы компенсировать его трудные дни.

Юй с семьей / Фото: Weixin

Разлученные биологические родители требовали от него помочь двум младшим братьям, которые были по уши в долгах, поэтому Юй решил вести бизнес онлайн-продаж вместе, и по уговорам родителей отдавал им в общей сложности 60 процентов своего заработка.

Многие люди, которые были похищены в детстве и обрели свой дом после того, как выросли, занимаются электронной коммерцией в прямом эфире, чтобы финансово поддержать свою новую жизнь. Некоторые компании, такие как производитель одежды Langsha Group, специально нанимали эти семьи для продвижения своего бренда.

Их первый сеанс прямого эфира оказался очень успешным и принес 470 000 юаней (66 000 долларов США) дохода.

Юй показал доказательства банковских переводов, что он должным образом передал братьям нужную сумму денег, но посетовал, что не получил свою долю заработка. Кроме того, братья грубо разговаривали с ним, говоря, что они оказывают ему "услугу", принимая его в свою семью. Один из братьев даже угрожал избить его после очередной ссоры из-за денег.

Перевод средств / Фото: Weixin

Юй сказал, что хотел сэкономить немного денег, чтобы найти и привлечь к ответственности торговцев людьми, которые принесли несчастье в его жизнь.

Мужчина испытал настоящее разочарование, когда понял, что его мать пристрастно относится к двум другим сыновьям, и продолжала просить его давать им больше денег.

По словам Юя, его отец заблокировал один из его аккаунтов в социальных сетях в мае, за два дня до того, как объявил о разрыве связей с семьей. 30 сентября Юй заблокировал один из аккаунтов своей матери в Интернете.

Юй рассказал китайской газете Dahe Daily, что он все еще скучает по матери, но они никогда не примирятся.

Напомним, рождественский подарок раскрыл семейную тайну, которую хранили 50 лет. Как раньше, уже никогда не будет.

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