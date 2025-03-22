Похитили золотой унитаз стоимостью 6 миллионов долларов: подробности ограбления

Уникальный золотой унитаз стоимостью 6 миллионов долларов был похищен из дворца Бленгейм. Ограбление стало шоком для охраны и посетителей.

14 сентября 2019 года менеджер дворца Бленгейм, Элеонор Пейс, проснулась от звука разбитого стекла. Когда сработала пожарная сигнализация, Пейс спешила спуститься в две. В настоящее время пятеро преступников похитили золотой унитаз стоимостью 6 миллионов долларов.

Об этом сообщило издание BBC.

Этот унитаз под названием "Америка", ставший частью выставки итальянского художника Маурицио Каттелана, был установлен в одном из санузлов дворца.

Унитаз, носивший название "Америка", был подключен к канализации, что усложняло его воровство. Однако банда налетчиков воспользовалась многочисленными недостатками в системе безопасности дворца и проникла в помещение.

Ограбление длилось всего пять минут. Сразу после этого на место происшествия прибыла полиция. После обыска дворца выяснилось, что был похищен именно этот унитаз. Персонал был ошеломлен.

Через несколько дней дворец открылся для посетителей, и администрация решила показать место преступления, превратив инцидент в часть выставки. Этот случай привлек внимание не только к дворцу, но и к проблемам в системе безопасности культурных учреждений. В настоящее время троих участников ограбления осудили.

Дворец существенно модернизировал свои защитные механизмы, ведь инцидент стал тревожным сигналом для других важных объектов. Несмотря на похищение унитаза, которое до сих пор не удалось раскрыть, событие останется частью истории этого знакового места.

Напомним, пастор из Флориды больше года страдал загадочной болезнью.

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