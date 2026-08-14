Поход за мороженым закончился трагедией: 16-летняя девушка борется за жизнь

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16-летняя девушка находится в коме после серьезного ДТП, произошедшего во время ее поездки в Польшу. Подростка, которая отправилась на велосипеде за мороженым, сбил автомобиль. Ее родные не покидают больницу и надеются, что девушка придет в себя.

Об этом сообщило издание LADBible.

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ДТП произошло 9 августа в польском Юзефуве недалеко от Варшавы. 16-летняя Зузанна Богойло, проживающая в британском Ротергеме, приехала в Польшу навестить мать. В тот день девушка села на велосипед и поехала за мороженым, но по дороге попала под автомобиль.

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После столкновения Зузанну срочно госпитализировали. Из-за полученных травм она впала в кому. Близкие подростка сообщили, что ее состояние по-прежнему угрожает жизни.

После ДТП мать Зузанны и другие члены семьи остаются рядом с ней в больнице. По словам близких, авария в одно мгновение полностью изменила их жизнь.

На странице сбора средств на GoFundMe семья назвала эту ситуацию «худшим кошмаром для любого родителя». Сейчас родные стремятся быть рядом с Зузанной и обеспечить ей все необходимое для борьбы за жизнь и дальнейшего выздоровления.

В то же время семья готовится к тому, что даже после выхода из комы восстановление может затянуться. Девушке могут потребоваться реабилитация, терапия и длительный уход.

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Сестра пострадавшей Александра написала в Facebook, что Зузанна — жизнерадостная, добрая и общительная девушка с сильным характером. Она попросила неравнодушных поддержать ее молитвами и пожеланиями выздоровления.

«Зузанна, мы тебя любим. Мы здесь. Мы ждем тебя. И мы тебя не бросим», — написала Александра.

Напомним, ранее мы сообщали о пожаре, который вспыхнул на туристическом катере со 115 пассажирами у популярного курорта Фетхие в Турции. Огонь быстро распространился по судну, вынудив людей прыгать прямо в море.

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