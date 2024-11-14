Похоронное бюро предлагает услугу "лежания в гробу", чтобы поразмышлять о жизни и смерти (фото)

Инновация "кафе-гроб" привлекает молодежь в похоронное бюро, чтобы полежать в открытых гробах, сфотографироваться, примириться со смертью.

120-летнее похоронное бюро в Японии ввело уникальную услугу "кафе с гробом", где посетители могут полежать в гробу, чтобы поразмышлять о жизни и смерти.

Об этом пишет SCMP.

Похоронное бюро Kajiya honten, расположенное в городе Футцу, префектура Тиба, основанное в 1902 году в эпоху Мэйдзи, недавно запустило эту инициативу в сотрудничестве с компанией, занимающейся поставкой ритуальных услуг.

Расположенное на первом этаже главного здания, кафе открылось в сентябре и имеет три уникально оформленных гроба золотого, зеленого и желтого цветов.

Каждый из них украшен цветочными узорами и креативными мотивами, чтобы сделать опыт более комфортным для посетителей, желающих полежать в них и поразмыслить.

Расположенное вдали от похоронного зала, кафе также гарантирует, что посетители не встретят ни одного участника похорон.

Этот опыт стоит 2,200 йен (14 долларов США) и привлекает многих клиентов, в том числе пары, которые фотографируются вместе.

Похоронное бюро предлагает услугу лежания в гробу / Фото: Nikkei

Кийотака Хирано, 48-летний президент компании, рассказал, что вдохновением этой концепции послужил его личный опыт, когда в возрасте 24 лет внезапно умер его отец.

"В то время как большинство молодых людей думают о свадьбе, мало кто задумывается о похоронах. Однако, каждый может подходить к этому опыту по-разному. Некоторые могут захотеть закрыть крышку гроба на несколько минут, чтобы подумать о том, как бы они хотели жить до того, как придет их время", – сказал Хирано. "Этот опыт также позволяет переоценить свои отношения с семьей и близкими".

Хирано также надеется, что люди обретут этот опыт "живым" и "обновительным".

"Выход из гроба может символизировать возрождение, перезагрузку жизни. Я надеюсь, что люди выходят с ощущением, что они могут начать все заново", — сказал он.

Похоронное бюро предлагает услугу лежания в гробу / Фото: Nikkei

Инновация также ответ на вызовы, с которыми сталкивается похоронная индустрия Японии, мотивируя компанию привлекать больше клиентов, особенно молодых поколений, для того, чтобы процветать.

Напомним, семья потратила 5000 долларов на настоящие похороны своего авто. Эта машина стала для нее "счастливой".

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