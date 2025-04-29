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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Похороны Папы Римского сняли с орбиты: опубликован уникальный спутниковый снимок

Эти спутники находятся на солнечно-синхронной орбите на высоте около 620 км.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Похороны Папы Римского сняли с орбиты

Похороны Папы Римского сняли с орбиты. / © AIRBUS

Компания Airbus поделилась уникальным кадром, сделанным из космоса во время похорон Папы Римского Франциска.

Снимок был получен посредством одного из спутников группировки Pléiades Neo.

Эти спутники находятся на солнечно-синхронной орбите на высоте около 620 км и способны делать мультиспектральные снимки с разрешением до 30 см на пиксель.

Фотография была сделана утром 26 апреля и показывает грандиозную церемонию на площади Святого Петра в Ватикане. На снимке четко видна многотысячная толпа скорбящих, пришедших отдать последний почет понтифику, процессию духовенства, а также величественную архитектуру базилики Святого Петра — ее купол и украшенные фасады.

Процессия началась у самой базилики и протянулась через площадь на несколько километров, образовав зрелище, которое с высоты космоса выглядит особенно поразительно.

Ранее сообщалось, что космический телескоп "Габбл" отпраздновал свое 35-летие и презентовал четыре новых увлекательных изображения далекого космоса.

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