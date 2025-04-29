Похороны Папы Римского сняли с орбиты: опубликован уникальный спутниковый снимок

Похороны Папы Римского сняли с орбиты. / © AIRBUS

Реклама

Компания Airbus поделилась уникальным кадром, сделанным из космоса во время похорон Папы Римского Франциска.

Снимок был получен посредством одного из спутников группировки Pléiades Neo.

Эти спутники находятся на солнечно-синхронной орбите на высоте около 620 км и способны делать мультиспектральные снимки с разрешением до 30 см на пиксель.

Реклама

Фотография была сделана утром 26 апреля и показывает грандиозную церемонию на площади Святого Петра в Ватикане. На снимке четко видна многотысячная толпа скорбящих, пришедших отдать последний почет понтифику, процессию духовенства, а также величественную архитектуру базилики Святого Петра — ее купол и украшенные фасады.

Процессия началась у самой базилики и протянулась через площадь на несколько километров, образовав зрелище, которое с высоты космоса выглядит особенно поразительно.

Ранее сообщалось, что космический телескоп "Габбл" отпраздновал свое 35-летие и презентовал четыре новых увлекательных изображения далекого космоса.