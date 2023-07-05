Похотливая пара занялась оральным сексом прямо посреди вокзала: их сняли на видео

Они не обращали внимания на прохожих.

В Великобритании пара подверглась страсти и занялась оральным сексом прямо посреди вокзала.

Мужчину и женщину застукала пользовательница TikTok Мари Люмьер, которая как раз приехала в Бирмингем.

Шокированная девушка сразу достала телефон и сняла страстных любовников на видео. Сначала она показала себя с отвисшей челюстью, затем повернула камеру на парочку.

"Это место ненастоящее. Это место ненастоящее", — отрицательно сказала она и обернулась, чтобы выйти со станции. "Сейчас 10 часов утра. Буквально 10 часов".

Пользователи также были не менее удивлены, о чем написали в комментариях.

Я должен был посетить Бирмингем в июле… Но нет, спасибо

О нет! Там так много людей

А если бы это увидели дети? Ужас

Я думала, что меня ничем не удивишь. Я ошибалась

Напомним, недавно в Великобритании мужчина разделся догола в саду и занялся сексом с деревом. Он совершил акт посреди белого дня на глазах у прохожих.

Читайте также: