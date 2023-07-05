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Похотливая пара занялась оральным сексом прямо посреди вокзала: их сняли на видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
789
Время на прочтение
1 мин
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Похотливая пара занялась оральным сексом прямо посреди вокзала: их сняли на видео

Пара занялась оральным сексом на вокзале / Фото: Getty Images

Они не обращали внимания на прохожих.

В Великобритании пара подверглась страсти и занялась оральным сексом прямо посреди вокзала.

Мужчину и женщину застукала пользовательница TikTok Мари Люмьер, которая как раз приехала в Бирмингем.

Шокированная девушка сразу достала телефон и сняла страстных любовников на видео. Сначала она показала себя с отвисшей челюстью, затем повернула камеру на парочку.

@marielumiere не “взяться за birmingham” starter pack coming in clutch #marielumiere #brum #birmingham ♬ original sound — marie lumiere✨

"Это место ненастоящее. Это место ненастоящее", — отрицательно сказала она и обернулась, чтобы выйти со станции. "Сейчас 10 часов утра. Буквально 10 часов".

Пользователи также были не менее удивлены, о чем написали в комментариях.

  • Я должен был посетить Бирмингем в июле… Но нет, спасибо
  • О нет! Там так много людей
  • А если бы это увидели дети? Ужас
  • Я думала, что меня ничем не удивишь. Я ошибалась

Напомним, недавно в Великобритании мужчина разделся догола в саду и занялся сексом с деревом. Он совершил акт посреди белого дня на глазах у прохожих.

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Дата публикации
Просмотры
789
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