Похотливая пара занялась оральным сексом прямо посреди вокзала: их сняли на видео

Они не обращали внимания на прохожих.
В Великобритании пара подверглась страсти и занялась оральным сексом прямо посреди вокзала.
Мужчину и женщину застукала пользовательница TikTok Мари Люмьер, которая как раз приехала в Бирмингем.
Шокированная девушка сразу достала телефон и сняла страстных любовников на видео. Сначала она показала себя с отвисшей челюстью, затем повернула камеру на парочку.
@marielumiere не “взяться за birmingham” starter pack coming in clutch #marielumiere #brum #birmingham ♬ original sound — marie lumiere✨
"Это место ненастоящее. Это место ненастоящее", — отрицательно сказала она и обернулась, чтобы выйти со станции. "Сейчас 10 часов утра. Буквально 10 часов".
Пользователи также были не менее удивлены, о чем написали в комментариях.
- Я должен был посетить Бирмингем в июле… Но нет, спасибо
- О нет! Там так много людей
- А если бы это увидели дети? Ужас
- Я думала, что меня ничем не удивишь. Я ошибалась
Напомним, недавно в Великобритании мужчина разделся догола в саду и занялся сексом с деревом. Он совершил акт посреди белого дня на глазах у прохожих.
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