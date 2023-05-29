Похотливая пара занялась сексом на смотровом колесе: их сняли на видео

Парочка не считалась с людьми вокруг.
В Великобритании во время фестиваля Creamfields пара занялась сексом на смотровом колесе. За этим наблюдали другие отдыхающие и сняли все на камеру.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
В Сети распространяют видео, как мужчина и женщина высоко в воздухе на смотровом колесе начала заниматься сексом, несмотря на окружающих.
"Проехался на колесе обзора в CreamfieldSouth, какой вид... Достоин 8 фунтов стерлингов", — рассказал свидетель, снявший похотливую парочку.
Фестиваль в Великобритании состоялся в эти выходные с 26 по 28 мая.
Напомним, в Великобритании проживает 51-летний отец 160 детей. Он говорит, что занимался сексом с 200 женщинами, чтобы помочь им забеременеть, однако с большинством своих детей не общается.
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