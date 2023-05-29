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Похотливая пара занялась сексом на смотровом колесе: их сняли на видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
3673
Время на прочтение
1 мин
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Похотливая пара занялась сексом на смотровом колесе: их сняли на видео

Пара занялась сексом на смотровом колесе. / Фото: Associated Press

Парочка не считалась с людьми вокруг.

В Великобритании во время фестиваля Creamfields пара занялась сексом на смотровом колесе. За этим наблюдали другие отдыхающие и сняли все на камеру.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

В Сети распространяют видео, как мужчина и женщина высоко в воздухе на смотровом колесе начала заниматься сексом, несмотря на окружающих.

Пара начала любить на смотровом колесе. / © dailystar.co.uk
Пара начала любить на смотровом колесе. / Фото: dailystar.co.uk

"Проехался на колесе обзора в CreamfieldSouth, какой вид... Достоин 8 фунтов стерлингов", — рассказал свидетель, снявший похотливую парочку.

Фестиваль в Великобритании состоялся в эти выходные с 26 по 28 мая.

Пара занималась сексом на смотровом колесе. / © dailystar.co.uk
Пара занималась сексом на смотровом колесе. / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, в Великобритании проживает 51-летний отец 160 детей. Он говорит, что занимался сексом с 200 женщинами, чтобы помочь им забеременеть, однако с большинством своих детей не общается.

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Дата публикации
Просмотры
3673
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