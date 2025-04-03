Похотливую пару застукали за сексом прямо на могиле — фото

Цветы на могиле / © Фото из открытых источников

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В США похотливая пара была арестована после того, как была поймана за занятием сексом на историческом кладбище — прямо на могильной плите.

Об этом сообщает Daily Star.

38-летний Джозеф Браун и 46-летняя Стефани Вегман занимались сексом на «неизвестной могиле» на кладбище Wild Cow Prairie в Бушнелле, штат Флорида, которая датируется 1850 годом.

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Их поймали, когда полицейский обнаружил белый Nissan, зарегистрированный на Вегман и ее мужа Энтони Джонсона, припаркованный перед закрытыми воротами кладбища с опущенными окнами. Офицер полиции остановился у кладбища, чтобы дать отдохнуть своей служебной собаке.

«Когда полицейские пошли расследовать, они встретили белых мужчину и женщину, которые занимались сексуальной активностью на вершине неизвестной могилы №43», — говорится в отчете.

Во время обыска их автомобиля полиция нашла в нем наркотики после прекращения их развлечения. На пассажирском сиденье был найден метамфетамин, а в сумочке Вегман — две бутылочки с рецептами без этикеток, которые содержали ксанакс и оксикодон.

Стефани Вегман / Фото: Florida Highway Patrol

Вегман была арестована по многочисленным обвинениям в употреблении наркотиков и помещена в окружную тюрьму, где находится без права на залог.

Браун был доставлен в местную больницу из-за «предварительной травмы» ноги, сообщила полиция. В сообщении правоохранителей добавляется: «Будет ордер на арест Брауна». Но не уточняется, какие именно обвинения ему будут предъявлены.

Вегман была арестована в сентябре в прошлом году за хранение метамфетамина, марихуаны и фентанила, говорится в сообщении. А в прошлом месяце она была задержана за хранение наркотических веществ.

Браун имеет большое уголовное прошлое с судимостями за воровство со взломом, воровство в особо крупных размерах, избиение, домашнее насилие, неосторожное вождение, хранение метамфетамина, вождение в нетрезвом состоянии и хранение наркотических веществ.

Джозеф Браун / Фото: Florida Highway Patrol

В 2019 году судья во Флориде назвал Брауна «привычным уголовным преступником». Браун, отбывший несколько тюремных сроков, последний раз был освобожден из-под стражи в мае в 2024 году.

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