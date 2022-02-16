Похож на циклопа: на ферме родился козленок-мутант с двумя глазами в одном (фото)

Похож на циклопа: на ферме родился козленок-мутант с двумя глазами в одном (фото)

Турецкий фермер обратился к власти с просьбой забрать животное и сохранить ему жизнь.

В Турции на ферме родился козленок -мутант с двумя глазами в одном. Местные говорят, что им это напоминает циклопа.

Об этом сообщает dailystar.co.uk.

Владелец животного 40-летний Ахмет Картал занимается разведением коз в селе Гекмус провинции Килис уже 25 лет. Он отмечает, что подобное видит впервые.

"Я занимаюсь этой работой уже 25 лет. С чем-то подобным сталкиваюсь впервые. Никогда такого не видел и не слышал о чем-то похожем", — говорит Ахмет Картал.

Турецкий фермер обратился к власти с просьбой забрать животное и сохранить ему жизнь.

dailystar.co.uk

Представитель факультета ветеринарной медицины Университета Хатая Мустафы Кемаля доктор Ахмет Уяр рассказал, что это произошло из-за аномалии, которая называется цебоцефалией.

"Это состояние научно известно как цебоцефалия. Каждый глаз должен быть в отдельной орбитальной впадине. В этом случае оба глаза маленькие и расположены в одной. Также в таких случаях нос может быть маленьким или отсутствовать. Здесь есть аномалия уха. Нижняя челюсть тоже достаточно велика", – говорит специалист.

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