Похожа на червя из "Дюны": на берег выбросило жуткое существо-вампира с острыми зубами — фото

В Великобритании на берег выбросило морское кровожадное чудовище размером с ребенка, которое сравнили с гигантскими песчаными червями из ленты "Дюна".

Об этом пишет New York Post.

Фотография животного стала вирусной в Facebook, когда зрители пытались угадать его принадлежность.

"Это походило на огромную пиявку с присоской, полной острых, направленных внутрь зубов", — рассказал Pen News 26-летний Уилл Майлз, автор публикации, об этом морском чудовище.

Морская минога / Фото: Jarco Havermans via Pen News

Как сообщается, работник склада, проживающего в Бови Трейси, обнаружил его во время прогулки по пляжу в Девоне после работы.

"Это было очень заметно, оно лежало в центральной части пляжа у линии прилива", — сказал Майлз, оценивший его длину примерно в 80 см – рост двухлетнего ребенка.

На кадрах видно существо, имеющее стройное тело, похожее, как у угря, и ряды волнообразных зубов.

Надеясь пролить свет на его принадлежность, британец разместил фотографию в группе натуралистов в Facebook, что повлекло за собой целый ряд гипотез.

Морская минога / Фото: Jarco Havermans via Pen News

Многие сравнивали животное с подземными космическими червями из классического научно-фантастического романа "Дюна", вдохновившего на создание многочисленных блокбастеров, последний из которых, "Дюна 2".

"Похож на песчаного червя из "Дюны", — сказал один, а другой написал: "Только что посмотрел фильм, и у меня сразу голова пошла кругом".

Кадр из фильма "Дюна" / Фото: Warner Bros.

Как оказалось, загадочное существо – это морская минога, древний вид хрящевых рыб, питающийся кровью крупных рыб и млекопитающих.

Эта уроженка Атлантического океана, которая может вырасти почти до 122 см длиной, питается, цепляясь за добычу своим покрытым зубами диском. Затем она высасывает кровь и ткани тела с помощью зубчатого языка, похожего на внутреннюю челюсть одного из космических паразитов из фильма "Чужой".

Морская минога / Фото: Jarco Havermans via Pen News

Хотя нападения на людей происходят редко, известно, что минога вцепилась в человека во время купания.

К счастью, укус не смертелен, но он может быть болезненным, а "необработанные раны могут привести к инфекции", сообщает Weather Network.

Морская минога / Фото: Jarco Havermans via Pen News

Морская минога анадромна, то есть она мигрирует из соленой воды в преснуюй для нереста, как лосось.

"В течение пяти лет они живут на дне, где фильтруют и питаются детритом", – объяснил морской биолог Ярко Хаверманс. "После этих пяти лет они превращаются во взрослую морскую миногу, которая мигрирует к морю, чтобы жить как паразитический вид рыбы на больших видах рыб и китах. Для размножения они возвращаются обратно к реке".

Напомним, недавно был найден загадочный "пришельец" с раскосыми глазами и удлиненным черепом. Находку обнаружили в Колумбии.

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