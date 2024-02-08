Похожая на Бейонсе женщина рассказала, как фаны хотят на ней жениться и предлагают $25 тысяч за ночь

Бразилийка говорит, что получила предложения о работе, руки и сердца и даже о сексе за 25 000 долларов, потому что она очень похожа на Бейонсе.

Об этом пишет nypost.com.

"Когда люди видят меня, они сразу отмечают, что я похожа на певицу", – рассказала 35-летняя Хулиана Мачадо Сотиньо. "Большинство из них удивлены степенью сходства. Люди всегда говорят: "Ух ты, ты знаешь, что ты похожа на Бейонсе?" Или: "Девочка, ты счастливица, ты очень напоминаешь мне королеву Би".

Сотиньо, родом из Игуаба-Гранде в Рио-де-Жанейро, сказала, что заметила свое сходство с 42-летней звездой только тогда, когда начала публиковать посты в социальных сетях в 2019 году. С тех пор блогер привлекла к себе нежелательное внимание мужчин.

Хулиана Сотиньо / Фото: из соцсетей

Замужняя мама шестерых детей утверждает, что получила пять предложений руки и сердца и предложение переспать за 25 000 долларов.

"Люди знают, что я замужем, потому что я всегда показываю, какая моя жизнь в социальных сетях, но я уже получила предложения провести со мной ночь", — добавила она.

Хулиана Сотиньо / Фото: из соцсетей

Сотиньо рассказала, что ее завалили комментариями в TikTok, когда она сменила свои темные локоны на светлый цвет. Ее видео начали набирать популярность, и поклонники Бейонсе заполонили ее страницу.

"Я всегда была брюнеткой, но когда я решила изменить это, я поняла, что очень напоминаю о ней людям", – поделилась Сотиньо. "Я многим напоминаю Бейонсе и ее сестру Соланж – моя аудитория очень разделена".

Хулиана даже зашла так далеко, что назвала свою младшую дочь Жизель, что есть вторым именем Бейонсе.

"Кому не нравится, когда ее сравнивают с дивой див? Я чувствую себя самой счастливой и благословенной женщиной на свете", — похвасталась она.

Напомним, мужчина встретил 40 своих двойников и узнал жестокую правду. Он устроил встречу.

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