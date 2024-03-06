Похожая на Бритни Спирс женщина придумала, как зарабатывать на этом деньги – фото, видео

Танцовщица превратила свое невероятное сходство с Бритни Спирс в подработку.

Об этом пишет Mirror.

35-летняя Аллегра Дюваль путешествует по США и выступает под фонограмму как двойник.

Женщина говорит, что всю жизнь ее сравнивали со звездой, а друзья даже называли ее Бритни. Три года назад она осознала свое сходство, выучила все слова и танцевальные номера самых популярных хитов и начала работать двойником.

Теперь она регулярно принимает заказы со всех концов Штатов, взимая около 3000 долларов за однодневное выступление. Она выступала с Nelly, Deadmau5, David Guetta и Skrillex в ночных клубах и на фестивалях.

И хоть она даже не поет, гостям нравится ее точная хореография и молниеносные переходы между 26 костюмами ручной работы.

Основной доход Аллегры – ее выступления, приносящие 25 тысяч долларов в год. Но это дополняется ее контентом в социальных сетях, такими как спонсируемые видео, сотрудничество с брендами и трансляции в TikTok. Танцовщица из Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, США, сказала: "Мне всю жизнь говорили, что я похожа на нее. Мне было 10 лет, когда она выпустила Baby One More Time, и с тех пор я ее фанатка. После нескольких первых выступлений я начала шить костюмы, создала веб-сайт и начала рекламировать себя как исполнительницу Бритни".

Аллегра Дюваль / Фото: Allegra DuVal/SWNS

Теперь Аллегра побывала в 30 разных местах по всей стране, выступая под ее хиты. Это требует гораздо больше работы, чем люди думают: подготовка прически и костюмов, поддержка автозагара, маникюра и макияжа, а также изучение хореографии.

"Я также тренируюсь по меньшей мере час в день – танцы такие спортивные! Я так люблю эту работу – это моя страсть – надеюсь, что смогу заниматься ею всю жизнь!".

Аллегра Дюваль / Фото: Allegra DuVal/SWNS

Аллегра изучала балет, чечетку, джаз и лирику с трех лет. Профессиональная танцовщица всегда была поклонницей поп-принцессы, но никогда не предполагала, что она построит карьеру на этом сходстве.

Впервые в 2016 году ее попросили потанцевать и синхронизировать губы в роли Бритни. Ей так понравилось это, что она начала заниматься этим все больше и принялась делать копии костюмов вручную. После выступления в ее роли на Denver Pride в 2018 году ей впервые было предложено выступить в роли Бритни на вечеринке по случаю дня рождения в 2021-м.

Аллегра Дюваль / Фото: Allegra DuVal/SWNS

Аллегра сказала, что ее любимые песни для исполнения – Work B*tch и Slave 4 U, и ей "чертовски очень хотелось бы" как-то встретиться со своим кумиром. Теперь для нее это работа на полный рабочий день, а также распространение платного контента Бритни на ее платформах в социальных сетях.

Аллегра дает примерно два концерта в месяц, но готовится к каждому выступлению неделями. Она сказала: "Поскольку я уже много лет занимаюсь танцами профессионально, я уже привыкла следить за своим питанием и физической формой — я люблю тренироваться, быть в форме и хорошо питаться. Я также люблю наносить макияж и загорать, поэтому это работает. Единственное, что может быть утомительным, это путешествие: я могу потратить 17 часов на дорогу ради одного 15-минутного выступления".

Бывшая танцовщица гоу-гоу создает индивидуальный сет-лист на основе любимых хитов Бритни своего клиента и иногда меняет костюмы на сцене.

Она добавила: "Мне даже снились сны, где я встретила ее. Если бы я встретила ее, думаю, я бы умерла".

Напомним, похожая на Бейонсе женщина похвасталась, как фаны хотят на ней жениться и предлагают $25 тысяч за ночь. Также она получила предложения работы.

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