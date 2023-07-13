Похоже на русалку: на пляже обнаружили остатки загадочного существа (фото)

В Австралии на пляже нашли останки загадочного существа, напоминающего русалку.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Бобби-Ли Оутс испытала шок "всей своей жизни", когда увидела "тело", которое выбросило на берег в Кеппел-Сэндсе в Квинсленде. Сначала женщина подумала, что это мертвый человек.

Сообщается, что у существа длинное тело, грудная клетка и позвоночник, а его длина около 1,8 метра.

Остатки загадочного существа / Фото: Pen News

"Мы ехали по пляжу в поисках места для кемпинга и не могли не заметить, насколько череп похож на человеческий. Поэтому мы мгновенно начали путаться в том, что, черт возьми, это может быть, и почему это похоже на человеческий череп? У него был череп с удлиненной линией подбородка и волос, похож на цвет коровы или кенгуру, но во многих местах волосы отсутствовали из-за разложения, он точно похож на русалку, но мохнат, потому что у него был хвост или какая-то конечность — мы были шокированы, потому что он сначала выглядел как человек", - поделилась женщина.

Однако ее волнение длилось недолго, когда она вошла в Facebook, чтобы попытаться определить, что это было.

Хотя некоторые пользователи утверждали, что на самом деле это была русалка, другие говорили, что это был дуогонг – морское млекопитающее.

Существо напоминает русалку / Фото: Pen News

Эксперт из Великобритании изучил фотографии и смог сузить их в группу млекопитающих, в которую входят киты, косатки, дельфины и морские свиньи.

Роб Девиль, глава Лондонского зоологического общества, сказал: "Мне он кажется маленьким китообразным. Я не знаком ни с этой местностью, ни с тем, какие виды там обычно обитают, поэтому не могу двигаться дальше".

Напомним, напуганные посетители паба неистово кричали, когда гигантская крыса пробежала по барной стойке. Люди наслаждались напитками, когда их внезапно прервал нежелательный гость.

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