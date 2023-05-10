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Пока 8-летнего мальчика искали в лесу, он два дня ел только снег

Пока 8-летнего мальчика искали в лесу, он два дня ел только снег

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Пока 8-летнего мальчика искали в лесу, он два дня ел только снег

В американском штате Мичиган два дня искали заблудившегося в лесу 8-летнего мальчика / Фото: twitter / MSP Eighth District

Поиски пропавшего ребенка происходили на площади около 100 квадратных километров.

В национальном парке Поркапайн-Маунтинс в американском штате Мичиган во время отдыха в кемпинге с родителями потерялся 8-летний мальчик. Он вышел поискать дрова для костра и заблудился.

Об этом случае сообщает BBC.

Встревоженные родители, которые не смогли самостоятельно разыскать сына, заявили о его исчезновении, на его поиски собралось 150 человек.

Полиция штата заявила, что местность "очень отдаленная и холмистая, с большим количеством стоячей воды в это время года". Несколько дорог были непроездными из-за снега.

Поисковая группа действовала на площади около 100 квадратных километров. Через два дня мальчика нашли примерно в трех километрах от лагеря.

"Он выдержал стихию, спрятавшись под бревном, где его в конце концов и нашли", — говорится в заявлении полиции штата Мичиган.

Мальчик сказал полицейским, что все время, пока его искали, ел только снег, чтобы не испытывать жажды.

Напомним, ранее в течение пяти дней в австралийском штате Виктория продолжались поиски 48-летней Лилиан, отправившейся в короткое путешествие на автомобиле к своей матери. Женщина прожила все это время, имея из пищи только бутылку вина и немного леденцов.

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Дата публикации
Просмотры
2735
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