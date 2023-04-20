Пока тот спал: мужчина сбежал из тюрьмы, выдав себя за сокамерника, которого должны были выпустить

Преступника пока что не нашли.

Узник сбежал из тюрьмы, выдав себя за своего спящего сокамерника, которого должны были выпустить в тот же день.

26-летнему Брайану Роману удалось скрыться из тюрьмы округа Каулитц в Вашингтоне, округ Колумбия, и теперь он находится в бегах. Об этом пишет ladbible.com.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали Романа, которого заключили в тюрьму по обвинению в торговле наркотиками, когда он переодевался в одежду своего сокамерника, прежде чем сбежать.

К камере подошел охранник и попросил сокамерника приготовиться к выписке, тогда Роман воспользовался случаем и побежал с ним.

Брайан Роман сбежал из тюрьмы, выдав себя за сокамерника, которого должны были выпустить. / Фото: ladbible.com

Прежде чем покинуть пределы тюрьмы, он подошел к охранникам и получил вещи своего сокамерника, в том числе ключи, кошелек, удостоверение личности и дебетовую карточку.

Роман продолжал подписывать документы об освобождении, подделывая подпись другого преступника. Затем он бесшумно вышел за дверь.

В конце концов охранники поняли, что произошло, когда другой заключенный подошел к ним и спросил, когда его выпустят в этот день.

Охранники заявили, что путаница произошла из-за того, что оба заключенных имеют похожую внешность, согласно заявлению офиса шерифа округа Коулитц в Facebook.

"Когда сотрудник исправительного учреждения вызвал заключенного, Роман представился этим заключенным и вместе с сотрудником исправительного учреждения вышел из-под стражи. Сотрудники тюрьмы заявили, что у Романа и другого заключенного схожие физические данные", — говорится в заявлении.

Был выдан ордер на арест Романа, к которому добавились обвинения в бегстве, выдаче себя за другое лицо, подделке документов и краже, поскольку полиция пытается его разыскать.

Полиция сообщила, что в последний раз Романа видели в синей толстовке с капюшоном, черной рубашке, серых спортивных штанах и коричневых тапочках.

По данным Бюро статистики юстиции США, ежегодно из тюрем бегут около 2000 человек. Однако Альянс исследований в области преступности и правосудия сообщил, что 92 процента убегающих сокамерников в конце концов снова находят.

Напомним, в Новой Зеландии организаторы детских соревнований по охоте на кошек отменили мероприятие из-за негативной реакции на такой конкурс. Для тех, кто убьет больше всего кошек, был объявлен денежный приз в размере 155 долларов США.

Читайте также: