Поколение зуммеров стало самым несчастным: исследование показало тревожную тенденцию

Молодые, но не счастливые: исследование показало парадокс поколения зуммеров / © pixabay.com

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Молодые люди до 25 лет с поколения «зуммеров» стали группой с высоким уровнем психологического неблагополучия.

Об этом пишет издание TN со ссылкой на данные социологов и психологов.

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На протяжении десятилетий социологи и психологи наблюдали так называемую U-образную кривую счастья: высокий уровень удовлетворенности жизнью в юности, падение до самой низкой точки в среднем возрасте («кризис среднего возраста») и дальнейший рост у старших поколений. Однако новое исследование, опубликованное в научном журнале PLOS ONE, свидетельствует о радикальном изменении этой тенденции.

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Что показало исследование

Ученые проанализировали более 1,7 миллиона ответов, собранных в период с 2020 по 2025 год в 44 странах мира (в частности, в США, Великобритании, Испании, Аргентине, Бразилии, Чили и других).

Согласно последним данным, психологический дискомфорт больше не достигает пика в среднем возрасте. Вместо этого наблюдается обратная картина: высокий уровень стресса и ментальных проблем фиксируют у молодых людей, а с возрастом этот показатель постепенно снижается.

Тревожная статистика поколения Z

48% молодежи в возрасте до 25 лет получили отрицательные баллы по коэффициенту ментального здоровья (MHQ) и попали в категорию клинического риска.

Среди девушек и молодых женщин в возрасте до 25 лет доля лиц в зоне риска достигает 53%, тогда как среди юношей — 41%.

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13,4% опрошенных зуммеров в возрасте до 25 лет находятся в состоянии наивысшего психологического деструктива. Для сравнения, в общей выборке среди всех возрастов этот показатель составляет 5,6%.

Почему молодежь становится все более несчастной?

Авторы исследования подчеркивают: исчезновение «кривой счастья» произошло не потому, что люди среднего возраста стали чувствовать себя лучше, а из-за стремительного ухудшения состояния здоровья молодых поколений — как в абсолютных цифрах, так и по сравнению с предыдущими поколениями в том же возрасте.

Ученые отмечают, что универсального объяснения этого явления пока нет, однако среди ключевых факторов выделяют:

Социально-экономическое давление и сложность выхода на рынок труда;

Долгосрочные последствия пандемии COVID-19 и изоляции;

Технологические трансформации, в том числе высокий уровень зависимости от социальных сетей и смартфонов.

В Украине здесь еще, конечно, стоит добавить войну, как фактор.

Результаты исследования ставят под вопрос представление о юности как о самом беззаботном периоде жизни и указывают на необходимость системной поддержки ментального здоровья молодежи на государственном и международном уровнях.

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Раньше мы писали, как поколение зуммеров переосмысливает деньги, работу и понятие успеха.

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