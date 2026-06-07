Покойный мужчина "оставил" семье почти 60 млн гривен: невероятная история выигрыша в лотерею

Фунты стерлингов

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80-летняя Роуз Тресадерн из окрестностей Саутенд-он-Си в графстве Эссекс выиграла 1 млн фунтов стерлингов в лотерею по номерам, которые в свое время выбрал ее покойный муж.

Об этом случае рассказывает iTV.

Женщина получила выигрыш вместе с двумя детками. Их семейный синдикат продолжал играть с номерами, которые выбрал муж Роуз Дерек. Он умер в прошлом году в возрасте 83 лет, вскоре после того, как супруги отпраздновали бриллиантовую годовщину свадьбы.

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В розыгрыше Lotto 18 апреля семья угадала пять номеров и бонусный шар. Это принесло им приз в размере 1 млн. фунтов стерлингов.

Роуз призналась, что не знает, что именно эти числа означали ее мужа, однако теперь считает их счастливыми.

"Я даже не знаю, что означали все эти числа для Дерека, но что бы они ни означали, они оказались для нас очень счастливы", - сказала она.

По словам женщины, выигрыш стал для нее как «маленьким знаком сверху».

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«Честно говоря, такое ощущение, будто он до сих пор заботится о нас. Я знаю, он был бы невероятно счастлив», – добавила Роуз.

Пенсионерка, которая раньше работала офисной менеджершей, продолжала играть в лотерею вместе с сыном Барри и дочерью Джули, потому что эти номера напоминали им о Дереке.

Когда выяснилось, что билет выигрышный, Роуз была настолько в шоке, что едва могла говорить, когда звонила по телефону детям.

«Они подумали, что произошло что-то ужасное. А когда я сказала им, что мы выиграли 1 млн фунтов, наступила тишина», – рассказала она.

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Теперь Роуз планирует использовать часть денег, чтобы переехать в дом престарелых, который будет лучше отвечать ее потребностям в передвижении.

«Теперь у меня будет комфорт, независимость и покой. Это такое облегчение», - сказала она.

Также женщина хочет потратить часть выигрыша на ремонт своего кольца и приобрести себе новое.

Напомним, в США мужчина нашел в кармане старых штанов лотерейный билет на 5,9 миллиона долларов за восемь дней до конца срока.

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