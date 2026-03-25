Покойный отец подсказал сыну, как сорвать джекпот в лотерею: сколько выиграл мужчина

Мужчина выиграл миллион благодаря родительской комбинации цифр

Шон Гейз, 56-летний британец, стал миллионером после того, как решил сыграть в лотерею, использовав числа своего покойного отца. Счастливую комбинацию мужчина случайно обнаружил в старом папином блокноте в канун Рождества.

Об этом пишет The Sun.

История счастливых чисел

Отец победителя, Джеймс, неизменно ставил на те же номера — 6, 20, 34, 38, 47 и дополнительный шар 4 — еженедельно с 1994 года до своей трагической смерти в 2010 году. После его утраты Шон некоторое время продолжал традицию, но со временем потерял заветный блокнот с записями. Лишь недавно семейная реликвия снова нашлась, и мужчина решил возобновить игру.

«Мысль о том, что мой папа выбрал эти цифры столько лет назад, еще до своей смерти, просто невероятна, и это очень приятная связь с памятью о нем», — рассказал победитель.

Планы на выигрыш и курьез во время проверки билета

О своем огромном выигрыше в начале января Шон узнал, когда отдыхал с женой Сарой в пабе. Из-за плохой связи в старинном здании ему пришлось бегать в поисках сигнала, чтобы подтвердить джекпот по телефону с представителями Национальной лотереи.

Вырученные средства супруги планируют потратить на покупку собственного дома с садом, ведь годами они были вынуждены арендовать жилье. Шон, работающий в электронной компании и увлекающийся садоводством, не собирается бросать работу, но планирует брать больше выходных. Кроме того, семья обновит автомобиль и отправится в желанные путешествия по миру.

