Покупатель испугался, обнаружив змею внутри брокколи из магазина (фото)

В Великобритании покупатель обнаружил живую змею внутри брокколи из магазина.

Об этом пишет mirror.co.uk.

63-летний Невилл Линтон говорит, что был немного ошеломлен после того, как обнаружил пресмыкающегося в пакете.

Дедушка заметил ее не в магазине, а уже дома, когда вытащил пакет с овощами, чтобы приготовить еду.

Змея в брокколи / Фото: mirror.co.uk

Невилл, работающий в сфере промышленной уборки, боится змей, поэтому родственники поспешили ему на помощь и подобрали рептилию.

Они бросили ее в ванную, а затем отвезли обратно в магазин, где Невилл купил овощи.

"Это было довольно страшно. Я плохо разбираюсь в змеях. Повезло, что я не оставил брокколи на кухне, иначе она бродила бы по дому. Это было бы огромным риском для нас, потому что здесь живут два уязвимых человека", — поделился он.

Невиллу предложили компенсацию, но он настаивает на большем. Отец троих детей говорит, что предложенная сумма не компенсирует ему риск для его сына-инвалида и уязвимой свекрови, живущими с ним.

Позже змею доставили в ближайший зоопарк Дадли, где ее идентифицировали как лестничную змею из юго-западной Европы, которая, хотя и не ядовитая, может сильно укусить человека.

Лестничные змеи преимущественно встречаются в Португалии, Испании, на юге Франции и в некоторых частях Италии. Они могут стать агрессивными, когда им угрожают и способны выделять неприятный запах.

Напомним, горбатый кит полностью проглотил мужчину. Он описал свой ужасный опыт.

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