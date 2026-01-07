Пол из монет в ванной: сумма затрат на странный эксперимент удивит вас

Дизайн из монет и пуговиц. Фото: Патрик Жируар и Дебра Кьюсик

Иллюстратор из США превратил ремонт ванной в художественный эксперимент: он полностью застелил пол пенни, потратив на это всего 97 долларов. Фото необычного интерьера стало вирусным в соцсетях.

Об этом сообщило издание Newsweek.

Около десяти лет назад Патрик Жируар и его партнерша Дебра Кьюсик жили недалеко от Чикаго и имели небольшой бизнес по креативному оформлению интерьеров. Именно во время ремонта ванной Жируар решил использовать любимый материал из своих мозаик — монеты.

По его словам, идею подсказали работы с использованием старых ключей, крышек от бутылок и мелких монет, которые он создавал ранее. Поиск образцов в Интернете подтвердил: пол из пенни — вполне реальный проект. Жируар разработал собственный способ: брал рулон стекловолоконной сетки, делал квадратные шаблоны и вручную размещал на каждом по 99 монет.

Монеты он приобрел в банке — просто взял кипу на 100 долларов. Пара провела два дождливых выходных, приклеивая копейки к сетке, параллельно пересматривая старые фильмы. После демонтажа старой плитки и выравнивания основания мужчина приклеил подготовленные модули к полу, а завершил работу затиркой и герметиком.

Всего использовали монет на 97 долларов, а также несколько случайных мелочей — несколько пуговиц, две десятицентовые монеты и один песо. Жируар говорит, что конструкция получилась долговечной, теплой на вид и легкой в уходе. Если какая-то копейка со временем отпадала, ее просто приклеивали обратно.

Интерес к проекту внезапно возрос в мае, когда Минфин США сообщил о планах прекратить чеканку пенни. После того как Жируар опубликовал фото пола в Threads, пост собрал более 5 тысяч лайков. Художник, который сейчас работает во Флориде, говорит, что это далеко не единственная их креативная работа — ранее они даже создали стену из пуговиц.

