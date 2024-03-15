Пол тела было в пасти: бесстрашная жена спасла любимого от четырехметрового крокодила

Женщина спасла жизнь своему мужу, избив четырехметрового крокодила бревном – даже несмотря на то, что в пасти хищника была половина его тела.

Об этом пишет Mirror.

37-летний отец троих детей Энтони Жубер был бы на грани смерти, если бы не импровизированное вмешательство его жены, когда он пошел порыбачить в Южной Африке. Сын Энтони, Джей-Пи, забрасывал леску на дамбе и как раз подматывал улов, когда она зацепилась за дерево.

Окунь, которого он поймал, болтался в воде, и Энтони сказал, что он войдет в озеро и распутает ее.

Энтони вспомнил: "Этот крокодил, видимо, лежал в засаде, потому что вдруг он вынырнул из воды, обхватил челюстями мою ногу и сбил меня с ног. Вокруг была вода, а потом он приспособился к моей ноге, зажал ее в пасти чуть ниже пояса и стал бить головой влево и вправо с такой силой, что я не удержался на ногах. Я не видел своих ног и видел только его зубы и злые глаза, которые смотрели на меня, пока он медленно отступал на глубину, чтобы затянуть меня на дно. Я вспомнил о том, что надо выколоть глаза, и воткнул в них большие пальцы, а он тряс меня, как тряпичную куклу, а потом мой босс Йохан забежал в воду и схватил меня за ремень штанов. Самое странное то, что не было боли. Наверное, это был адреналин. Я бил его и пытался выколоть ему глаза, но чем больше я боролся и дрался, тем больше он тряс меня из стороны в сторону. Я, честно говоря, думал, что мне просто оторвут ноги. Потом откуда ни возьмись появилась моя жена Аннализ с огромным бревном. Она начала бить этого гигантского крокодила по голове снова и снова".

36-летний Йохан и 33-летняя Аннализ схватили тяжело раненного Энтони и вытащили его из опасности, а также схватили полотенца, пытаясь остановить кровотечение. Свидетелями нападения были также его дочери в возрасте 10 и 6 лет.

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Энтони продолжил: "Я думал, что мой момент настал, и я знаю, что здесь, в Африке, если крокодил так вцепился в тебя, то убежать невозможно — это просто баснословно. Я ожидал, что он меня утопит, но, несмотря на размер этой животные, Йохан и Аннализ побежали к дамбе, взяли его на себя и спасли меня от того, чтобы меня не съел крокодил.Я никогда не знал, что моя жена имеет силу или власть победить такое существо. воде и тянул меня обратно, спасли мне жизнь.Если бы не я пошел за застрявшей рыбой, а мой сын Джей-Пи, то крокодил точно бы его сожрал. Слава Богу, что это был я, а не мой сын. слишком".

Со своей стороны Аннализ призналась, что она лишь впоследствии осознала, что спасла жизнь своему мужу.

"Я была шокирована. Половина моего мужа была внутри гигантского крокодила, сначала ноги. Я схватила это бревно с пнем на конце, бросилась в воду и принялась бить его по голове снова и снова и кричать на него, пока он не отпустил. Он разинул челюсти., Йохан отступил, Энтони вылез, и я увидела кровь.Я схватила его за руку, а он – за другую, и мы вытащили его из воды.Мы пытались поскорее отнести его на ферму.Я боялась, что он стечет кровью и подхватит инфекцию из пасти крокодила и грязной воды, поэтому мы положили его в грузовик и отвезти в больницу".

Она добавила, что нашла три крокодиловых зуба в дырах на его животе, когда пыталась очистить раны перед тем, как отвезти его в медучреждение.

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