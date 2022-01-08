Полчаса в стиральной машине: в Днепре ветеринары спасли кота после экстремальных водных процедур

У животного была низкая температура и хрипы в легких.
В Днепре спасли кота после экстремальных водных процедур: животное 30 мин. находилось в стиральной машине.
Об этом рассказали 8 января в ТСН.19:30.
Серый пушистик по имени Брошь залез в барабан, потому что любит отдыхать в уюте. Хозяева не заметили любимца под серыми вещами и включили стирку. Оправились только через пол часа, когда услышали исступленные крики с стиралки. Как только открыли дверцу, мокрый и испуганный кот стремглав побежал.
Его, наконец, поймали и отвезли к ветеринарам. У Броши была слишком низкая температура тела и хрипы в легких, а вот глаза не открывались из-за раздражения от стирального порошка. После лечения котавы писали домой. Стиральную машину хозяева теперь тщательно проверяют перед включением.
Как сообщалось, Испания признала домашних питомцев законными членами семьи. У домашних животных будет настоящая идентификационная карта, которая будет внесена в национальную базу данных. А еще их отнесут к настоящим разумным существам, а не объектам.
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