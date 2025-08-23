Полет превратился в ужас: что заставило женщину к отчаянному поступку

Самолет / © pixabay.com

27-летняя Софи рассказала о неприятном случае во время рейса Ryanair из Манчестера в Фуэртевентуру, который состоялся во вторник, 19 августа. Примерно через час после взлета она почувствовала резкий неприятный запах, а затем заметила, что пассажир позади снял обувь и засунул вонючие ноги под ее сиденье.

Об этом сообщило издание Mirror.

По словам женщины, вонь становилась сильнее, когда чужие ноги попадали в ее пространство для ног. Она призналась, что чувствовала себя слишком неловко, чтобы что-то сказать напрямую, поэтому придумала другой способ — намеренно становилась на его ноги, чтобы заставить отодвинуть их назад. Она сравнила вонь с запахом «сыра» или «как в спортзале, когда ты потеешь».

Софи подчеркнула, что не имеет ничего против того, чтобы люди снимали обувь во время перелетов, но считает, что они должны следить за чистотой.

Инцидент она зафиксировала на видео и выложила в TikTok. На кадрах видно, как нога пассажира в белом носке появляется в ее пространстве для ног. Ролик уже собрал более 2300 просмотров и десятки комментариев. Большинство пользователей возмутились поведением мужчины, назвав его «отвратительным» и «неприемлемым».

