Полезные привычки, которые крадут сон: эксперт назвала 5 неочевидных причин

Бессонница / © Credits

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Некоторые полезные на первый взгляд привычки могут незаметно ухудшать качество сна. Даже если человек соблюдает режим, занимается спортом и следит за питанием, организм может реагировать бессонницей или частыми ночными пробуждениями.

Об этом рассказала заместитель исполнительного директора благотворительной организации The Sleep Charity Лиза Артис в комментарии Express.

По словам эксперта, одна из таких привычек — употребление матча во второй половине дня или вечером. Напиток часто воспринимают как более мягкую и более «чистую» альтернативу кофе, однако он также содержит кофеин.

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"Люди часто думают, что если напиток кажется легким или "чистым", то он автоматически способствует сну. Но кофеин есть кофеин, и даже небольшое его количество днем или вечером может осложнить засыпание", - пояснила Артис.

Еще одна потенциальная причина проблем со сном – некоторые пищевые добавки. В частности, высокие дозы витамина B12 могут иметь стимулирующий эффект и приводить к ранним пробуждениям или бессоннице. Также, по словам эксперта, на сон может влиять кальций, поэтому перед началом приема новых добавок следует проконсультироваться с врачом.

Негативно сказываться на сне могут и поздние интенсивные тренировки. Легкая растяжка или спокойная йога вечером могут оказаться полезными, но тяжелые нагрузки перед сном способны чрезмерно активизировать нервную систему.

"Высокоинтенсивные тренировки поднимают частоту сердечных сокращений в экстремальные зоны. Это хорошо в небольших дозах, но если тренироваться слишком много или слишком поздно вечером, организм может остаться в состоянии повышенной бодрости", - сказала Артис.

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В таком состоянии человек может испытывать физическую усталость, но мозг и нервная система еще не готовы "выключиться".

Отдельное внимание эксперт советует обращать на среду для сна. Даже правильный режим в течение дня может помочь, если спальня не способствует отдыху. Для качественного сна важны темнота, тишина, прохладная температура и удобная кровать, поддерживающая правильное положение тела.

"Можно делать все правильно в течение дня, но если матрас не помогает телу успокоиться, выровняться и регулировать температуру, всеобщее качество сна все равно пострадает", - отметила Артис.

Пятая привычка, которая может мешать сну, – чрезмерное употребление воды перед сном. Хотя достаточное количество жидкости важно для здоровья, питье поздно вечером может привести к ночным походам в туалет. Это прерывает глубокий и быстрый сон, важные для памяти и работы мозга.

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Эксперт советует пить больше воды в первой половине дня, а не перед сном.

"Каждое пробуждение прерывает сон. Даже если вы скоро заснете снова, качество отдыха снижается", - объяснила она.

Напомним, телефон в постели для многих людей стал почти одеялом, которое всегда рядом. Но новое исследование показывает тревожную тенденцию – более половины подростков, пользующихся смартфонами после полуночи, сокращают критически важный для мозга сон.

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