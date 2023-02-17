Полезный фокус: что делать, чтобы не пригорала сковорода

Бывает, что во время жарки пища прилипает к сковороде. Конечно, можно купить новую посуду с антипригарным покрытием. Но со временем он тоже потеряет свои свойства. Что делать, чтобы не пригорала сковорода? Читайте о простом способе в материале ТСН.ua.

Комментарий автора Татьяны Мележик:

"Что бы я ни делала, со временем продукты начинали прилипать к сковороде во время жарки. Приходилось довольно часто покупать новую посуду. Но однажды я столкнулась с интересным и довольно простым фокусом. Решила попробовать и удивилась, что сковорода перестала пригорать."

Хитрость довольно проста. Чтобы еда не прилипала к сковороде, нужно ее предварительно прокалить с солью.

Что делать? Сначала поверхность сковороды необходимо обезжирить. Для этого можно просто промыть посуду мягкой губкой с моющим средством. Только после этого можете приступать к прокаливанию. Сковороду ставят на плиту и нагревают. Затем уже на горячую поверхность ложатся несколько ложек соли. Следует заметить, что специя должна полностью покрыть сковороду внутри. Дальше уменьшается огонь, а соль периодически помешивается.

Сколько времени нужно прокаливать сковороду солью

Сковорода прокаливается до тех пор, пока не изменит свой цвет и не станет желтоватой. Также от поверхности должен уйти легкий дымок. Приблизительно 10 минут хватит, чтобы соль полностью прожарилась. Теперь сковородку можно убирать из огня.

Что делать после прокаливания

После прокаливания соль лучше высыпать в какую-нибудь емкость, взять бумажное полотенце и хорошо вытереть поверхность сковородки. Протирать нужно также и бока.

Далее влейте немного подсолнечного масла и натрите сковороду им с помощью чистого бумажного полотенца. Затем посуда ставится на огонь и хорошо прогревается. Через 2-3 минуты можно выключать плиту и протереть сковороду еще раз бумажным полотенцем от остатков растительного масла.

Теперь посуда полностью готова к использованию. Еда больше не будет пригорать.

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