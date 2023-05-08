Полезный лайфхак: как сделать терку для продуктов своими руками

Даже в походных условиях вы сможете смастерить терку для продуктов буквально за пять минут. Что для этого нужно?

Терушка входит в перечень незаменимых помощников на кухне. Благодаря этому обычному предмету можно значительно ускорить процесс приготовления определенных блюд. Но терку нельзя назвать предметом первой необходимости, поэтому во время похода или пикника ее точно не найдете в рюкзаке. Да и на даче терки часто не хватает.

Оказывается, этот предмет можно запросто сделать из подручных материалов за несколько минут. Даже если вокруг вас только лес или горы. Для этого вам понадобятся нож и высокая жестяная банка.

Как сделать терку для продуктов своими руками

С помощью ножа сделайте на боковине банки отверстия. Нужно всего несколько рядов по вертикали и по горизонтали. Натертые продукты будут падать внутрь банки, что очень удобно во время похода.

Если у вас под рукой есть только низенькая жестянка, например, из-под консервы, тогда отверстия нужно проделать на дне. Протыкать в этом случае банку нужно ножом по кругу, двигаясь от краев к центру.

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