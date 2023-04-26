Полицейская притворилась школьницей, чтобы поймать педофила: "Он устроил мне мерзкий секс"

Бывшая полицейская под прикрытием Дэнни Брук рассказала о своих болезненных переживаниях и вспомнила, как переодевалась девочкой-подростком, чтобы поймать педофила.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Дэнни покинула полицию в 2013 году после 10 лет тайных операций по борьбе с хищниками и торговцами наркотиками.

Эта работа имела свои недостатки. В подкасте Anything Goes Брук вспомнила, как на нее напал педофил, когда она работала.

Она сказала ведущему Джеймсу Инглишу: "Был парень, совершивший более 120 правонарушений. Он совершал акты осязания, и каждое правонарушение становилось немного хуже. Это были школьницы".

Дэнни Брук работала полицейской под прикрытием / Фото: dailystar.co.uk

Брук сказала, что полиция бесчисленное количество раз пыталась поймать мерзавца, но безуспешно, поэтому в конце концов решила использовать ее в качестве приманки, чтобы поймать его.

"Мне дали школьную форму и сказали: "Ты можешь пойти и надеть ее?", — вспомнила она. "И две недели я просто стояла в этом районе, где мы думали, что он может появиться".

Сначала казалось, что операция провалилась, когда через две недели от преступника не осталось и следа.

Брук даже сказали сдаться, и она уже собиралась идти домой, когда заметила мужчину, который подкрадывался к ней сзади.

Она вспоминала: "Я пошла гулять, и я даже не знаю, почему я это сделала, но я просто обернулась и увидела этого парня в темной черной шляпе, куртке, во всей темной одежде, и он полз за угол. Поэтому я начала идти и просто услышала шаги позади себя. Я даже не успела обернуться, как он схватил меня за горло, повалил на пол и эякулировал на меня".

Через несколько секунд другие полицейские, ожидавшие появления мужчины, набросились на него и арестовали.

Один из коллег даже успел снять этот развратный поступок на камеру.

Благодаря работе Брук мужчина был заключен в тюрьму, а его жертвам наконец-то стало лучше.

"Я получила письмо от мамы одной из жертв. Она написала мне благодарственное письмо, в котором сообщила, что ее дочь больше не принимает снотворное и что она больше не мочится в постель", — сказала она.

Дэнни удалось поймать педофила / Фото: dailystar.co.uk

Брук уволилась из полиции 10 лет назад после ошеломляющей карьеры и с тех пор несколько раз появлялась на телевидении в программах на телевидении.

В марте она также выпустила книгу под названием "Девушка для работы", в которой описала некоторые из своих удивительных переживаний во время службы.

Напомним, разъяренные мама и ее бойфренд уморили голодом и избили 10-летнего мальчика до смерти за то, что он совершил каминг-аут. Энтони Авалос рассказал, что он – гомосексуал.

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