Полицейская засунула в рот коллеге свои грязные трусики: почему она это сделала

Офицер также обвиняется в том, что она потерла своим бельем лицо коллеги.

В США сержанта полиции Энн Мари Герру лишили повышения по службе после обвинения в том, что она запихнула свои грязные трусики в рот коллеге.

Об этом сообщает Daily Star.

Ожидалось, что 24 марта Герра получит повышение по карьерной лестнице и станет старшей женщиной-детективом Департамента полиции Нью-Йорка. Однако через несколько дней руководители полиции заявили, что повышение по службе было "отменено" после обвинения со стороны коллеги-офицера, подавшего в суд.

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Герра ожидала повышения зарплаты на 2000 дол., в результате которого ее годовой заработок вырос бы до 122 тыс. дол. Однако теперь сержант подлежит судебному иску в связи с инцидентом, произошедшим 7 октября 2018 года.

Полицейская оказалась в "порыве гнева" после того, как ее коллега, детектив Виктор Фелкон имел с ней перепалку из-за привычки женщины оставлять свое нижнее белье в раздевалке унисекс.

"В порыве гнева ответчик Герра проигнорировала все протоколы, достала свое загрязненное нижнее белье и жестоко засунула его в рот Фелкона, а затем агрессивно потерла им все лицо Фелкона", — говорится в судебном иске.

"Сексуально обусловленное и жестокое гендерно мотивированное нападение оставило Фелкона травмированным и шокированным... Герра закричала (Фелкону) в лицо: "Видишь? Они чертовски чистые!" – отмечается в иске.

Фото из соцсетей Герра

Фелкон был удивлен тем, что карьерные планы Герра продвигались после этого инцидента.

В то же время адвокат Доброжелательной ассоциации сержантов полиции Нью-Йорка Эндрю Квинн сказал, что "действительно досадно", что департамент отменит повышение Герра.

"Я надеюсь, что Департамент осознает свою ошибку и восстановит трудно заработанное и заслуженное повышение сержанта Герра, отвечающее интересам всех", — добавил адвокат.

Представитель полиции Нью-Йорка сказал в своем заявлении: "Почти ежемесячно полиция Нью-Йорка увеличивает количество своих членов путем повышения по службе. Список государственных служащих и должностных должностей часто публикуется за несколько дней до официальной церемонии повышения в ведомстве. Однако нередко в этот список вносятся изменения с приближением даты церемонии".

Напомним, в Бельгии 35-летнюю женщину уволили с работы в первый же день. Работодателям не понравилось то, что у нее "выбитые зубы".

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