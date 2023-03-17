Полицейские галопом на лошадях устроили погоню за автомобилем - видео

В Великобритании полиция устроила погоню за автомобилем верхом на лошадях.

Правоохранители заметили мужчину, который пользовался мобильным телефоном за рулем. Офицеры полиции развернули животных и отправились вслед за нарушителем оживленным путем через Ист-Рич в Тонтоне, Сомерсет.

Соответствующее видео появилось на странице ASPolice Roads Policing в Twitter.

Officers from @ASPoliceHorses должны быть поддерживающими #OpTelecom, наше функционирование clamp вниз на риску встановлений drivers, які використовуються своїм телефоном на колесах. Этот driver был sighted & stopped на East Reach, #Taunton. Drivers face 6 points & £200 хорошо, если caught using на телефоне. #FATAL5 pic.twitter.com/sW3YXWcaMU — ASPolice Roads Policing (RPU) (@ASPRoadSafety) Март 14, 2023

Когда водитель остановился, один из офицеров сказал ему: "Вы знаете, что вам не следует пользоваться телефоном". Он ответил: "Нет, никакой музыки. У меня проблема", на что офицер сказал: "Но вы за рулем и разговариваете по телефону, и я вижу, что идет телефонный звонок".

В сообщении также говорится, что за пользование мобильным за рулем водителям грозит штраф в размере 200 фунтов стерлингов (242 доллара).

Напомним, в Тернопольской области мужчина ездит по улицам на голубом диване. Стало известно имя автора чудо-транспорта.

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