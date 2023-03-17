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Полицейские галопом на лошадях устроили погоню за автомобилем - видео

Полицейские галопом на лошадях устроили погоню за автомобилем - видео

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
387
Время на прочтение
1 мин
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Полицейские галопом на лошадях устроили погоню за автомобилем - видео

Водитель нарушил закон.

В Великобритании полиция устроила погоню за автомобилем верхом на лошадях.

Правоохранители заметили мужчину, который пользовался мобильным телефоном за рулем. Офицеры полиции развернули животных и отправились вслед за нарушителем оживленным путем через Ист-Рич в Тонтоне, Сомерсет.

Соответствующее видео появилось на странице ASPolice Roads Policing в Twitter.

Когда водитель остановился, один из офицеров сказал ему: "Вы знаете, что вам не следует пользоваться телефоном". Он ответил: "Нет, никакой музыки. У меня проблема", на что офицер сказал: "Но вы за рулем и разговариваете по телефону, и я вижу, что идет телефонный звонок".

В сообщении также говорится, что за пользование мобильным за рулем водителям грозит штраф в размере 200 фунтов стерлингов (242 доллара).

Напомним, в Тернопольской области мужчина ездит по улицам на голубом диване. Стало известно имя автора чудо-транспорта.

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Дата публикации
Просмотры
387
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