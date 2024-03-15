Полицейские пожаловались на крыс в управлении, которые ходят "под кайфом" от изъятой марихуаны

Представители полиции Нового Орлеана в Луизиане, США, заявили, что крысы, заполонившие штаб-квартиру департамента, "все под кайфом" от хранящейся в комнате для доказательств марихуаны.

Об этом пишет UPI.

Суперинтендант полиции Энн Киркпатрик сообщила Комитет по вопросам уголовного правосудия городского совета, что здание кишит тараканами и крысами, и, в частности, грызуны, похоже, хорошо проводят время, уничтожая доказательства.

"Крысы едят нашу марихуану, они все под кайфом", — сказала Киркпатрик во время заседания комитета на этой неделе.

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Киркпатрик выступила в поддержку предложения стоимостью 7,6 миллионов долларов США о временном переносе штаб-квартиры полиции в арендуемое помещение в центре города на 10 лет, пока будут изучаться постоянные решения многочисленных проблем нынешнего здания, которые не ограничиваются только вредителями.

Комитет совета по уголовному правосудию согласился вынести предложение об аренде на голосование городского совета. Соглашение об аренде даст департаменту время разработать планы по поводу новой постоянной штаб-квартире.

С научной точки зрения, маловероятно, что животные испытывают эйфорический эффект от каннабиса. Сырой каннабис содержит неактивные ингредиенты, которые должны пройти процесс нагрева – декарбоксилирование – до того, как ТГК образуется в форме, которая дает млекопитающим ощущение кайфа.

Напомним, ранее в Греции овцы случайно съели более 270 кг каннабиса. Пастух назвал поведение животных "странным".

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