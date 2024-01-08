Полицейские сделали 175 миллионов неудачных попыток подобрать пароль к смартфонам подозреваемого

Канадские правоохранители подверглись неудачным 175 миллионам попыток подобрать пароль к смартфонам подозреваемого мужчины.

Об этом пишет Ottawa Cityzen.

Полиция изъяла телефоны в октябре в 2022 году на основании информации о том, что пользователь аккаунта Google загружал изображения детской порнографии. Все содержимое трех телефонов было защищено сложными буквенно-цифровыми кодами.

Судья Верховного суда Онтарио Ян Картер узнал, что за последний год следователи полиции перепробовали около 175 миллионов паролей, пытаясь сломать телефоны.

Проблема заключается в том, что для каждого телефона существует более 44 миллионов потенциальных паролей, а точнее, как сказал судья, 44 012 666 865 176 569 775 543 212 890 625. Это значит, по словам Картера, даже несмотря на то, что было совершено 175 миллионов попыток ввода паролей, эти попытки были "бесконечно малым количеством" потенциальных ответов.

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Суд услышал, что судебно-медицинские эксперты использовали словарные атаки "грубой силы", пытаясь сломать телефоны и просмотреть их содержимое. В методе используется специализированное программное обеспечение и словарь паролей. В словаре паролей представлены английские слова в сочетании с цифрами, а также другие слова, в которых используется "leet speak" — система модифицированного написания, при которой буквы заменяются соответствующими цифрами или специальными символами. Те, кто использует leet speak – он популярен среди геймеров и хакеров – обычно меняют alert на @lert, а fear на f34r. В более продвинутой буквенной речи все буквы слова заменяются цифрами или символами.

Как заслушал суд, проверка 30 миллионов паролей из словаря занимает около восьми дней, но успех полностью зависит от того, включен ли в словарь пароль.

Полиция использует ряд словарей паролей и недавно добавила новую программу по генерации паролей под названием Mentalist. Программа, позволяющая полиции создавать индивидуальные списки паролей, может выдать более двух миллионов ответов одного восьмизначного английского слова.

Пытаясь сломать телефоны подозреваемого в расследовании педофилии, следователи использовали как общие словари паролей, так и специализированные, связанные с известными интересами мужчины. Ни одно из них не оказалось успешным.

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Полиция попросила суд дать еще два года на слом телефонов с помощью специальных списков паролей, созданных Mentalist.

Картер заявил, что суд должен сбалансировать имущественные права человека и законный интерес государства в сохранении доказательств в ходе расследования. Телефоны, по его словам, не будут иметь доказательную силу, если полиции не удастся найти правильные пароли.

"Хотя возможно, что они найдут иглу в ближайшие два года, шансы настолько малы, что практически отсутствуют", — написал судья. "Приказ о задержании еще на шесть месяцев, два года или даже на десять лет не изменит расчет каким-либо значительным образом".

Он отклонил ходатайство о сохранении телефонов и приказал вернуть или уничтожить их.

Картер сказал, что расследование может продолжаться без телефонов, отметив, что полиция Оттавы обратилась с официальным запросом о получении дополнительных данных от Google.

Напомним, в Харькове судили мужчину из-за секс-видео его жены с любовником. Полиция совершила "оперативную закупку" секс-видео.

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