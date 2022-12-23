Полицейские в костюмах Санта Клауса задержали банду наркоторговцев (фото)

Наркоторговцы поначалу подумали, что это шутка.
В Перу полицейские в костюмах Санта Клауса и его эльфов задержали наркобарона по прозвищу "Чикагский Гринч" и участников его банды.
Об этом пишет Mirror.
"Это Рождество, Санта на улице не привлекает особого внимания, и мы использовали это в нашу пользу для этой операции", – сказал представитель полиции Дэвид Вильянуэва в комментарии перуанскому телевидению.
По его словам, подозреваемые – трое мужчин и женщина, сначала подумали, что это шутка. В ходе обыска правоохранители обнаружили 6000 пакетов кокаиновой пасты, 104 пакета порошка кокаина и 279 пакетов марихуаны.
Один килограмм кокаиновой пасты продается в Перу примерно за 380 долларов, а килограмм порошка в чистом виде – примерно за 1000 долларов. Перу является одним из крупнейших в мире производителей кокаина вместе с Колумбией и Боливией.
Напомним, что недавно в Перу президенту объявили импичмент и сразу арестовали.
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