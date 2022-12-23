Полицейские в костюмах Санта Клауса задержали банду наркоторговцев (фото)

В Перу полицейские в костюмах Санта Клауса и его эльфов задержали наркобарона по прозвищу "Чикагский Гринч" и участников его банды.

Об этом пишет Mirror.

"Это Рождество, Санта на улице не привлекает особого внимания, и мы использовали это в нашу пользу для этой операции", – сказал представитель полиции Дэвид Вильянуэва в комментарии перуанскому телевидению.

По его словам, подозреваемые – трое мужчин и женщина, сначала подумали, что это шутка. В ходе обыска правоохранители обнаружили 6000 пакетов кокаиновой пасты, 104 пакета порошка кокаина и 279 пакетов марихуаны.

Фото: mirror.co.uk

Один килограмм кокаиновой пасты продается в Перу примерно за 380 долларов, а килограмм порошка в чистом виде – примерно за 1000 долларов. Перу является одним из крупнейших в мире производителей кокаина вместе с Колумбией и Боливией.

Напомним, что недавно в Перу президенту объявили импичмент и сразу арестовали.

Читайте также:

Эксклюзивное обращение ко Дню Святого Николая: Санта Клаус поздравил всех украинцев с праздниками