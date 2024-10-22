Полицейский 11 лет притворяется сыном супругов, который на самом деле погиб — фото

Все для того, чтобы успокоить больную мать.

В Китае полицейский уже 11 лет исполняет роль покойного сына супругов, утешая парализованную мать и формируя глубокую связь, выходящую за рамки крови.

Об этом сообщает SCMP.

В 2003 году Ся Чжаньхай и его супруга Лян Цяоин, живущие в провинции Шаньси, потеряли сына в результате аварии, произошедшей из-за утечки газа. Трагедия также оставила мать парализованной и с когнитивными нарушениями, с умственными способностями пятилетнего ребенка. Смерть сына тяготела над Лян, поэтому Ся успокаивал ее ложью, говоря, что их сын работает в далеком городе.

Однажды Ся увидел по телевидению офицера полиции из Шанхая Цзяна Цзинвея и заметил его ошеломляющее сходство с их покойным сыном. В конце 2013 года он связался с Цзяном через реалити-шоу, надеясь, что тот сможет помочь.

Цзян встретил супругов на шоу как их "сын", и женщина со слезами на глазах обняла его.

Мужчина 11 лет притворяется сыном супругов / Фото: Weixin

В 2016 году полицейский пригласил супругов на экскурсию по Шанхаю, а в начале 2018-го взял отпуск и уехал в провинцию Шаньси, чтобы отпраздновать с ними Новый год. Он поддерживает связь посредством видеозвонков, и уже 11 лет их связь не прерывается.

Во время недавнего видеозвонка Лян заметила седые волосы Цзяна и сказала: "Сын, ты стареешь".

Мужчина 11 лет притворяется сыном супругов / Фото: Weixin

В конце сентября Ся написал сердечное письмо в Шанхайское бюро общественной безопасности, в котором выразил свою благодарность "сыну". "Благодарю вас за подготовку такого доброго, сочувственного и ответственного офицера полиции. Более десяти лет Цзян незаметно исполнял роль сына, принося новую жизнь в нашу некогда убитую горем семью", — написал он.

Оглядываясь на эти годы, Цзян говорит, что забота о своих "родителях" никогда не была для него обузой, а только полезным и теплым опытом: "Как участковый офицер полиции, я также проявляю такую же заботу и соболезнования людям пожилого возраста в моей общине".

11 октября, во время китайского фестиваля Chung Yeung, Цзян позвонил своим "родителям" по видеосвязи: "Папа, с праздником Чунг Йонг, желаю тебе и маме крепкого здоровья".

Мужчина 11 лет притворяется сыном супругов / Фото: Weixin

Преданность Цзяна чужой паре глубоко растрогала многих людей в социальных сетях: "Спасибо тебе за твою доброту. Отношения, которые вы разделяете с этой парой, уже давно вышли за рамки кровных связей", "Я был тронут до слез. Даже в мире, полном конфликтов и катастроф, такие истории приносят тепло и надежду".

Напомним, женщина годами притворялась императрицей вымышленного королевства ради выгоды. Ее случайно разоблачили в мошенничестве.

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