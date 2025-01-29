Полицейский смотрел порно за рулем и попал в ДТП

Во Флориде, США, полицейский смотрел порнографию за рулем. Впрочем, если индийский таксист, смотревший порно и мастурбировавший, перевозя группу женщин, отделался лишь замечанием клиенток, то коп испытал гораздо больше проблем. Он врезался в заднюю часть другого автомобиля.

Об этом сообщает Unilad.

Расследование было начато после того, как Тристан Макомбер попал в автокатастрофу во время движения еще в начале ноября в прошлом году. Он врезался в автомобиль гражданской женщины, но не этот неосторожный поступок доставил ему неприятности.

Нагрудная камера Макомбера зафиксировала момент, когда он врезался в другую машину и сработали подушки безопасности. Через несколько секунд он выходит из машины и бросает свой телефон на сиденье, прежде чем последовать за ним. Затем он проверяет водительницу, которая ехала впереди, и пытается объяснить причину аварии.

Он сказал: "Здравствуйте. С вами все хорошо? Мне очень жаль, у меня заблокировались тормоза".

Однако расследование инцидента пришло к выводу, что это была ложь, и установило, что он на самом деле смотрел порно на своем телефоне во время аварии.

Сначала Макомбер утверждал, что перед аварией он прокручивал групповой чат с другими стражами порядка на своем телефоне, когда был за рулем.

В отчете отдела внутренних расследований офиса шерифа округа Лейк говорится, что Макомбер "признался во лжи", прежде чем позже рассказал, что он "пересматривал порнографические материалы на своем личном телефоне непосредственно перед аварией".

Его действия позволили властям заключить, что он нарушил три правила офиса шерифа: он отошел от правды, использовал электронное устройство для чего-то, что запрещено, и были доказательства того, что он не был пристегнут ремнем безопасности во время аварии.

С тех пор Тристан подал в отставку из полиции.

Когда юзеры узнали об инциденте, они не слишком сочувствовали офицеру, и многие настаивали на том, чтобы он обратился за медицинской помощью из-за своей "зависимости" от порнографии.

Это меня рассмешило, потому что кто в здравом уме будет смотреть такое на камеру во время исполнения служебных обязанностей

Если вы не можете удержаться от просмотра за рулем (с включенной нагрудной камерой), вам действительно стоит обратиться за профессиональной помощью

Представьте, когда увидит его семья, как ему будет стыдно

Нет ничего лучше, чем лживый полицейский, нарушающий закон!!!

Напомним, парня поймала разъяренная мама в очереди на секс с порнозвездой. Он не успел попасть к Бонни Блу.

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