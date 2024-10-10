Полицейский занялся сексом с бывшей и остался без работы: что произошло

В Британии уволили полицейского, который игнорировал экстренные вызовы и во время работы занимался сексом с бывшей.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Полицейский якобы проигнорировал вызов службы спасения из-за того, что занимался сексом. Констебль Стивен Остин, служивший в полиции графства Сассекс в Истборне, якобы пришел домой к своей бывшей девушке посреди дня, несмотря на то, что был на службе. Когда пара занималась сексом, констебль получил по рации экстренный вызов 1-й степени.

После попытки ограбления магазина вспыхнула жестокая стычка, и менеджер получил несколько ударов кулаком по голове, о чем было доложено на дисциплинарном слушании. Менеджер преследовал нападающего и инцидент требовал немедленного реагирования полиции, поскольку существовала угроза жизни.

Четыре раза коллеги из полиции пытались связаться с копом по рации, чтобы заставить его вернуться в магазин, но он якобы игнорировал их. Зато, проведя в доме около 90 минут, полицейский не спеша вернулся на работу.

Известно, что девушка, с которой полицейский занимался сексом, была его бывшей. В тот день он сообщил ей, что развелся с новой девушкой и хочет вернуться к ней. Однако через несколько дней она увидела мужчину с его новой любимой и заявила в полицию.

Напомним, во Львове пара возле аптеки занялась сексом.

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