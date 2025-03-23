Полиция 12 дней следила за вором, укравшим бриллиантовые серьги: где он их спрятал

В американском городе Орландо полиция вернула в ювелирный магазин серьги стоимостью 769 500 долларов через две недели после того, как вор их проглотил.

Об этом сообщает BBC.

32-летний Джейтан Гилдер выдавал себя за помощника игрока НБА, чтобы его пригласили в VIP-комнату в магазине Tiffany & Co. Здесь он рассматривал роскошные украшения, отвлек внимание работников и сбежал с двумя парами бриллиантовых сережек.

Также читайте В Италии продают дома по цене чашки кофе

В тот же день вора разыскали детективы, но во время задержания он проглотил украшения.

Задержанный был доставлен в больницу, где полицейские следили за ним 12 дней, пока серьги не вышли из его тела естественным путем.

Позже ювелирные изделия почистили сотрудники Tiffany и снова выставили на продажу.

Напомним, уникальный золотой унитаз стоимостью 6 миллионов долларов был похищен из дворца Бленгейм.

Читайте также: