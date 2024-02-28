Полиция более 30 км гналась за страусом: фото и видео с беглецом

Он испугался шума и сбежал из дома.

Полиции города Гарриман, штат Теннесси, США, пришлось несколько часов преследовать сбежавшего от своего хозяина домашнего эму.

Об этом пишет wbir.com.

По словам владельца, птица испугалась шума строительных работ, которые велись рядом с домом, легко перепрыгнула двухметровый забор и бросилась бесцельно убегать.

Владелец страуса МиМу сразу разместил объявления в социальных сетях и начал получать сообщения о том, что птицу видели в разных местах, мимо которых она пробегала.

Полиция более 30 км гналась за страусом / Фото: facebook.com/harry.mckinney.4

Местная полиция отправилась в погоню за страусом. Сначала он двигался со скоростью около 30 километров в час, но, заметив преследование, ускорился до 64 км/ч.

Страуса поймали в 32 км от дома.

МиМу с владельцем / Фото: facebook.com/harry.mckinney.4

Примечательно, что почти сразу после возвращения домой страус снова сбежал, но его быстро поймали. Владелец был вынужден увеличить забор почти до 3 метров в надежде, что такая высота станет слишком высокой для него.

Напомним, котенок чуть не сорвал заседание в мэрии. Мэр турецкого города Бейкоз показал забавное видео с животным.

Читайте также: