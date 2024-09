Полиция изъяла 1,3 тонны акульих плавников: для чего они используются

Полиция изъяла 1,3 тонны акульих плавников, якобы предназначавшихся для приготовления супов и "смесей афродизиаков".

Следователи обнаружили плавники на складе в перуанском городе Тумбес, недалеко от границы с Эквадором. Полиция заявила, что компания-дистрибьютор не имела достаточных документов, подтверждающих их происхождение.

Перуанское таможенное агентство SUNAT сообщило: "Мы изъяли 1,29 тонны сушеных акульих плавников разных видов. Компании Pacific Products Fishing and Foods SA было предъявлено обвинение в том, что она не предоставила документы, подтверждающие ее законное происхождение".

Полиция изъяла 1,3 тонны акульих плавников / Фото: скриншот с видео

Таможенники считают, что груз предназначался для нелегального экспорта в Азию.

Экологическое движение Перу заявило: "Акульи плавники высоко ценятся на международных рынках, в частности в Азии, что привело к незаконному вылову рыбы, который серьезно влияет на морское биоразнообразие".

SUNAT говорит, что акульи плавники высоко ценятся из-за их свойств афродизиака. По народным поверьям суп из акульих плавников задерживает старение, улучшает аппетит, помогает памяти и стимулирует сексуальное желание. Акулы-реквием (Carcharhinidae) и акулы-молоты (Sphynidae) – самые распространенные виды, которые используются в супе из акульих плавников.

По данным неправительственной организации Oceana, в мире насчитывается около 400 видов акул, 66 из которых обитают в Перу.

