Полиция нашла 4-килограммовую "раковину" из МДМА: что известно

Полиция Нидерландов в Звейндрехте обнаружила необычный способ перевозки запрещенных веществ — 4-килограммовую "раковину", полностью изготовленную из МДМА.

Об этом сообщила полиция Нидерландов.

Спецподразделение полиции остановило выезжавший из дома автомобиль и обнаружило в нем шесть килограммов амфетамина. Водителя – 35-летнего жителя Неймегена – сразу задержали. После этого правоохранители вернулись в дом и заметили женщину, которая вынесла коробку и оставила ее возле мусорника. Внутри было заряжено огнестрельное оружие.

Однако наиболее неожиданную находку обнаружили в другой коробке: раковину, полностью изготовленную из МДМА. Полиция задержала 33-летнюю женщину и взяла под стражу для допроса.

Напомним, в Перу полиция задержала необычного подозреваемого: домашнюю обезьяну, которая, как оказалось, занималась кражами в нескольких домах района Ика.

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